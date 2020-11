MotoGP: Viñales classifica 2020 como "pior temporada da carreira"

Maverick Viñales começou o ano como um dos favoritos ao título da MotoGP com a saída de Marc Márquez. Mas após dois pódios em Jerez, o espanhol da Yamaha teve um ano bastante irregular, com apenas uma vitória e o sexto lugar no Mundial. E após o 11º lugar em Portugal, Viñales classificou o ano como "a pior temporada de sua carreira".

Além dos pódios e a vitória em Misano, ele teve apenas um outro resultado dentro do Top 5, terminando o ano a 39 pontos de Joan Mir e como a segunda melhor Yamaha, atrás do vice-campeão Franco Morbidelli, que correu na temporada com uma M1 de 2019.

Viñales tem sido um dos principais críticos da M1 de 2020, admitindo no sábado após uma classificação difícil que era impossível lutar por vitórias com a moto.

Terminando a temporada com um 11º lugar após o que chamou de uma corrida agradável, Viñales admite que o ano foi um "desastre".

"Estou tentando manter algo positivo em mim, mas obviamente foi uma temporada desastrosa, a pior da minha carreira. É difícil acreditar nisso, mas agora é hora de ir para casa, manter a calma, porque quem precisa se preocupar são os outros".

O espanhol acredita que poderia ter pelo menos terminado a temporada com um resultado melhor se não tivesse se classificado apenas em oitavo, e que andar no pelotão do meio matou sua prova.

"Se tivéssemos saído em primeiro ou segundo seria uma outra prova, porque quando ando sozinho, consigo fazer 01min40s1, 01min40s2, que era o ritmo de Jack e Frankie".

"O problema é que quando começo a andar em pelotão, isso mata a prova, porque eles ultrapassam você na reta. Para evitar, precisa frear forte e isso afeta o pneu dianteiro. Cria um problema geral".

"Sempre dizemos que o melhor é sair na frente e acelerar. Se não, você tem problemas e começa a cair. Não sei, honestamente. Só quero encerrar dizendo que essas últimas quatro, cinco provas, foram um desastre completo para nós".

