TABELA: Veja situação do campeonato da MotoGP após GP da Malásia

Na reta final da temporada 2024 da MotoGP, a classe rainha realizou, na madrugada deste domingo, o GP da Malásia, com vitória do bicampeão Francesco Bagnaia, à frente do rival e líder deste ano, Jorge Martín. Com isso, os campeonatos na categoria máxima da motovelocidade ficam da seguinte forma:

Campeonato de pilotos após a penúltima etapa da temporada:

Campeonato de equipes após a penúltima etapa da temporada:

Posição Equipes Pontos 1 Ducati Team 829 46 30 33 36 35 30 57 59 51 53 59 15 51 44 37 59 40 46 48 - 2 Pramac Racing 646 28 32 20 18 46 26 32 37 28 35 41 39 20 41 43 42 47 33 38 - 3 Gresini Racing 524 31 9 10 37 35 34 31 17 41 26 19 43 40 29 7 26 35 22 32 - 4 Aprilia Racing Team 335 22 22 51 7 30 31 19 18 7 22 23 6 - 18 13 8 10 16 12 - 5 Team VR46 309 11 16 18 25 13 21 15 18 8 20 12 17 18 17 18 21 16 18 7 - 6 Red Bull KTM Factory Racing 290 29 29 13 10 10 11 10 19 12 13 19 18 26 4 8 18 14 22 5 - 7 Tech 3 236 9 24 28 18 7 10 18 2 9 12 4 27 4 5 24 - 1 16 18 - 8 Movistar Yamaha MotoGP 139 5 13 4 9 1 7 1 7 5 5 - 9 10 12 14 4 10 - 23 - 9 Trackhouse Racing Team 137 1 7 12 15 6 16 6 9 25 - 4 5 5 9 6 1 10 - - - 10 LCR Honda 84 4 3 - 2 6 2 - 3 2 3 2 8 7 1 13 8 4 11 5 - 11 Repsol Honda Team 35 3 4 - 5 - 1 - - 1 - - 2 - 9 - 2 2 5 1 -

Campeonato de construtores após a penúltima etapa da temporada:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 685 37 34 25 37 37 34 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 - 2 KTM 316 29 21 26 19 12 15 18 14 11 13 16 23 17 5 24 12 10 17 14 - 3 Aprilia 285 15 20 37 10 18 25 13 18 19 17 16 11 5 10 13 8 12 9 9 - 4 Yamaha 119 5 10 4 8 1 7 1 7 5 5 - 9 10 12 9 4 7 - 15 - 5 Honda 73 4 4 - 5 4 2 - 3 2 2 2 5 4 5 9 5 4 8 5 -

