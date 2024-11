Após a crise humanitária em Valência em decorrência das fortes chuvas que caíram sobre a região nos últimos dias, a MotoGP está pronta para anunciar o circuito de Barcelona como substituto da final da temporada 2024, segundo apurado pelo Motorsport.com.

O Circuito de Barcelona está pronto para sediar o final da temporada em 17 de novembro, já tendo recebido a sexta etapa do campeonato em maio.

A novidade vem após a decisão de cancelar a corrida de Valência na sexta-feira devido às inundações devastadoras na região nos últimos dias, com mais de 200 pessoas mortas, de acordo com os números oficiais.

A promotora do campeonato, Dorna, declarou anteriormente que anunciaria o local e outros detalhes da rodada final em uma data posterior, enquanto se esforçava para organizar um evento substituto. O Motorport.com apurou que a opção preferida durante o GP da Malásia é Barcelona, com a categoria mantendo a data original de 17 de novembro.

Barcelona surgiu como a principal candidata na corrida contra o Catar, que anteriormente era visto como a alternativa mais provável.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Barcelona foi a escolha mais popular no paddock, já que muitas equipes, especialmente na Moto2 e Moto3, estão com o orçamento apertado nesta fase da temporada. Voltar a Doha, onde a temporada começou há oito meses, em março, teria sido uma despesa considerável para várias equipes.

Embora o Catar tenha sido visto como a situação menos problemática do ponto de vista da briga pelo título, devido à distância da Espanha, isso significaria fazer concessões no aspecto logístico. Além disso, o circuito de Losail também estava se preparando para sediar seu GP de F1 em 1º de dezembro.

Por outro lado, os pilotos acharam que era aceitável correr em Barcelona, que fica a cerca de 400 km de Valência. A MotoGP passou a manhã de domingo realizando reuniões com o governo de Calalunya para finalizar o acordo para a corrida em Barcelona.

Com o acordo firmado entre as duas partes, Ezpeleta se reuniu com a IRTA, a associação das equipes de MotoGP, às nove e meia da manhã, para fornecer as últimas informações sobre a situação. Nas próximas horas, será estabelecido um protocolo para aqueles que compraram ingressos para a corrida original em Valência .

Após o GP, um teste oficial será realizado no mesmo local na terça-feira, 19 de novembro.

"Achamos que era importante avisar os pilotos antes que eles saíssem para a pista ontem, especialmente aqueles que estavam disputando posições, para confirmar que haveria outro evento no calendário", disse Carlos Ezpeleta na manhã de domingo.

"Foram dois dias muito desafiadores, muito mais para a Comunidade de Valência, é claro, mas achamos que - dada a situação em que o campeonato se encontra, do ponto de vista esportivo, mas também para os fãs em todo o mundo - achamos que era importante realizar um evento final da temporada. Devemos isso ao paddock e aos nossos fãs".

"Analisamos todas as possibilidades que tínhamos, é muito desafiador organizar um evento em duas semanas, mas nas últimas 48 horas analisamos todas as alternativas possíveis e achamos que Barcelona é o melhor lugar possível, dada a proximidade com Valência, dado que muitas pessoas já estavam viajando para chegar à final e, especialmente, para os fãs - achamos que é o melhor lugar possível para eles. Também sabemos que poderemos ajudar a comunidade de Valência a partir desse local".

"É por isso que solicitamos ao governo da Catalunha que o evento seja realizado lá. Eles querem se comunicar e se alinhar tanto com o governo da Espanha quanto com o de Valência antes de confirmar o evento, e esperamos que essa confirmação chegue nas próximas 48 horas".

"Mas a urgência no momento é Valência - não a confirmação do nosso GP. É algo pelo qual podemos esperar e, assim que for confirmado, começaremos a trabalhar o máximo possível, pois é definitivamente um desafio, mas achamos que podemos fazer muita coisa boa e sentimos que devemos isso aos nossos fãs".

"Queremos agradecer a toda a comunidade da MotoGP, aos pilotos e às equipes, por sua proatividade, ajuda e apoio".

