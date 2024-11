O GP da Malásia da MotoGP teve uma bandeira vermelha logo na largarda após um incidente com várias motos na primeira volta da corrida.

Imagens da transmissão mostraram o piloto da KTM, Jack Miller, caindo de sua moto na entrada da Curva 2, com sua cabeça sendo brevemente enroscada na Yamaha M1 de Fabio Quartararo. O companheiro de equipe de Miller, Brad Binder, também se envolveu na confusão.

O controle da corrida declarou que os três pilotos estão conscientes, e a equipe médica chegou ao local para atender Miller.

Tanto Binder quanto Quartararo conseguiram retornar às suas respectivas garagens, embora o francês tenha sido visto mancando enquanto se afastava da pista.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Acidente Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Uma bandeira vermelha foi mostrada antes do final da volta de abertura, com todos os pilotos restantes retornando ao pitlane.

O procedimento de reinício voltou às 15h20, horário local, e a corrida agora teve 19 voltas - três a menos do que o programado.

Mais tarde, Miller foi visto caminhando de volta para a garagem da KTM após retornar do centro médico, mas não retornando para corrida.

