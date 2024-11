Francesco Bagnaia acredita que a mudança de local de Valência para Barcelona lhe oferece uma esperança extra em sua improvável tentativa de ultrapassar Jorge Martín na corrida por pontos na última etapa da MotoGP.

O piloto da Ducati de fábrica, Bagnaia, reduziu a diferença para Martin para 24 pontos com a vitória no GP da Malásia, no domingo, mantendo vivas as esperanças do italiano na luta pelo campeonato.

Mas o espanhol da Pramac ainda é um forte favorito com essa vantagem. Superar Bagnaia por dois pontos na sprint de sábado no último fim de semana seria o suficiente para Martín.

No entanto, o local da final deverá ser mudado de Valência para Barcelona em curto prazo, após as enchentes catastróficas na cidade que tradicionalmente sedia a última corrida.

Bagnaia, que precisa realisticamente de um erro de Martín para ter uma chance de conquistar o terceiro título consecutivo, acha que a mudança para Barcelona abre exatamente essa possibilidade.

"Matematicamente, [o título] ainda é possível", afirmou Bagnaia. "Sabemos que é muito difícil, mas tudo pode acontecer em Barcelona".

"Normalmente, tenho um desempenho melhor em Barcelona, mas é um circuito mais complicado, onde [você pode estar muito perto de] cometer erros, então você tem que ser mais preciso".

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia apontou para seu próprio acidente no GP da Catalunha em junho, quando caiu na Curva 5 na última volta.

"Eu caí lá na corrida sprint quando tinha um segundo de vantagem, embora estivesse tentando evitar erros".

"Será complicado; as condições serão mais difíceis em comparação com [maio] porque estará frio. E duas curvas lá são bastante complicadas, a Curva 2 e a Curva 5". "Será importante tentar ser competitivo, mas com calma".

Se Martín não cometer um erro grave, Bagnaia está ciente de que sua única esperança será conquistar o máximo de pontos enquanto os outros pilotos empurram Martín para o fundo do pelotão.

"Ainda temos uma chance, mas realmente precisamos da ajuda dos outros. [Caso contrário, se eu vencer, Jorge terminará em segundo, porque estamos em outro nível".

"Portanto, tentarei ajudar a todos durante o fim de semana e emprestar meu slipstream para que alguém possa segui-los. Eu só preciso de alguém para ficar entre mim e Jorge".

Bagnaia disse que um piloto que não estaria do seu lado seria o piloto local Aleix Espargaró, que terá uma despedida em casa antes de se aposentar.

"Sei que Aleix estará forte em Barcelona e ajudará Jorge durante todo o fim de semana", disse Bagnaia sobre o piloto da Aprilia".

