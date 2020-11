Neste fim de semana, a MotoGP tem sua penúltima etapa da temporada, em Valência. O circuito é o mesmo da semana passada, quando foi realizado o GP da Europa. A última etapa será no final da semana seguinte, em Portimão, Portugal.

Com 162 pontos, Joan Mir pode se tornar campeão da temporada nesta etapa. A vitória no GP da Europa aliada à 14ª colocação do francês Fabio Quartararo lhe deu folga na briga pelo título.

Quartararo segue na segunda colocação, com os mesmos 125 pontos do terceiro terceiro lugar Alex Rins. Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso ainda têm chances matemáticas de título.

Como o GP será no mesmo local, os horários são iguais aos do último fim de semana. A transmissão é dos canais Fox Sports.