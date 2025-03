NASCAR Brasil: Cacá destaca paciência para conquista da superpole

O sábado (22) da NASCAR Brasil começou da melhor forma possível para Cacá Bueno no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS). O piloto do Team RC conquistou a pole position para a corrida de domingo da etapa de abertura do campeonato, em uma classificação das mais apertadas na capital sul-mato-grossense, cravando 1min35s890 na melhor das suas voltas na Super Pole. Na corrida de sábado, Cacá partirá da quinta posição.

“Foi um jogo de paciência", disse Cacá. "O carro era muito bom, mas faltava um pouco de reta. Eu sabia que precisava de vácuo para ser competitivo. No Q1 eu fiquei de cara para o vento e foi o quinto, e a prioridade do Q2 e da Super Pole era pegar o vácuo de alguém”, disse ele que tem os patrocínios de Betnacional, ACDelco, PicPay, Tekbond, FP Import, Paraflu, Prime You e Planck.

“Sabia que a minha única chance de estar entre os três primeiros era uma guerra de paciência na Super Pole. Consegui pegar o vácuo e compensar a deficiência de velocidade de reta, mas o carro é muito bom. Ainda assim, vai ser uma corrida muito dura”, completou.

Ainda neste sábado, a partir das 17h15, ocorre a corrida que abre a temporada. A NASCAR Brasil terá no domingo, às 14h15, a realização da corrida 2.

