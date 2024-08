A NASCAR Brasil fechará a primeira etapa da Especial Edition de 2024 em Interlagos neste domingo, no que vai ser a decisão do fim de semana. Após 'pole' de Gabriel Casagrande e vitórias de Léo Torres e Daniel Suárez, a pontuação das duas corrrida foi somada para definir a ordem de partida para a prova que começa às 14h30, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o grid

Posição Piloto Categoria 1 Daniel Suárez 2 Victor Andrade Challenge 3 Luan Lopes 4 Gabriel Casagrande 5 Julio Campos Challenge 6 Lucas Mendes 7 Marcel Jorand Challenge 8 Léo Torres 9 Nick Monteiro Challenge 10 Gabryel Romano Challenge 11 Gui Backes Challenge 12 Jorge Martelli Challenge 13 Witold Ramasauskas 14 Cayan Chianca 15 Zezinho Muggiati Challenge 16 Antônio Junqueira 17 Léo Yoshii Challenge 18 Victor Genz 19 Edson Reis Challenge 20 Rafa Seibel Challenge 21 Valdeno Brito 22 Antonio de Carvalho Challenge 23 Léo Reis 24 Rafa Dias

