F1 - Vasseur: 2025 pode ser um "campeonato de classificação"

Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, acredita que a temporada 2025 da Fórmula 1 corre o risco de se tornar um "campeonato de classificação", já que as ultrapassagens foram muito importantes nas duas últimas etapas.

Embora a campanha de 2025 tenha começado com uma caótica corrida na Austrália, o clima instável desempenhou um papel fundamental para garantir muita ação na pista.

A história foi diferente, no entanto, tanto na China quanto no GP do Japão deste fim de semana, onde houve pouquíssimas ultrapassagens.

Neste que é o último ano dos regulamentos atuais, não houve apenas uma convergência no design dos carros, mas simultaneamente as equipes também encontraram maneiras de contornar as regras atuais que foram originalmente introduzidas para promover mais ultrapassagens.

Em 2024, houve 70 ultrapassagens a menos do que no ano anterior, apesar de haver duas corridas a mais e, até agora, todos os três pilotos que se classificaram na pole position venceram os respectivos GPs em 2025.

Como foi particularmente comprovado pelas vitórias dos poles Oscar Piastri, em Xangai, e Max Verstappen, em Suzuka, o ar limpo é atualmente o rei. E na pista nipônica, os seis primeiros colocados na classificação terminaram na mesma ordem na corrida.

"Com certeza, a classificação é sempre crucial para o desempenho", disse o chefe de equipe da Ferrari. "Quanto mais você está perto, mais a diferença entre os carros é pequena, e isso é ainda mais verdadeiro porque você está no grupo de carros".

"Não é que você seja apenas um lutando com o cara à sua frente. Sim, provavelmente será um campeonato de classificação".

A McLaren tem sido amplamente considerada como o carro a ser batido este ano, mas Lando Norris não conseguiu ultrapassar Verstappen, enquanto o companheiro de equipe Piastri ficou em terceiro.

Os dois apontaram a incrível volta do pole de Verstappen como decisiva para a corrida , já que não conseguiram encontrar uma maneira de ultrapassar o holandês durante 53 voltas.

Max Verstappen, Red Bull Racing, lidera na largada Foto de: Bryn Lennon - Fórmula 1

"Foi uma corrida de arrancada do início ao fim, mas o ritmo era muito parecido para fazer qualquer coisa", disse Norris, que ainda lidera o campeonato depois de terminar em segundo. "Max fez uma boa corrida sem erros e, no final, tudo se resumiu às posições de classificação".

Piastri acrescentou: "Chegamos perto da ultrapassagem algumas vezes, mas a posição na pista aqui é muito importante. Acho que ontem foi o dia em que você efetivamente ganhou a corrida'.

Enquanto isso, a Ferrari teve um início de temporada difícil, com exceção da vitória de Lewis Hamilton na corrida sprint de Xangai, e atualmente é a quarta equipe mais rápida do grid, atrás de McLaren, Red Bull e Mercedes.

Embora um final com dois pontos no Japão tenha sido melhor do que a desclassificação de Hamilton e Charles Leclerc na China, Vasseur admitiu que a Ferrari precisa "melhorar em todos os aspectos".

"Com o resultado de hoje, precisamos tentar fazer um trabalho melhor na próxima semana para melhorar o potencial e também a extração do potencial do carro", disse ele.

"Temos de melhorar em todos os aspectos. E pelo menos demos um passo à frente em comparação com a semana passada, pelo menos na operação [lado] e temos que começar a partir daí".

"Mas não é o ideal para o início da temporada, com certeza, mas ainda falta muito tempo - ainda faltam 21 [corridas]".

