Leonardo Herrmann conquistou neste domingo uma importante vitória na corrida da classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil no Velocitta. Com uma bela ultrapassagem em cima de Lucas Locatelli na primeira curva no início da última volta, o piloto agora busca se colocar na briga pelo título.

Visivelmente cansado por causa do calor, Herrmann fez um balanço da prova deste domingo em entrevista ao Motorsport.com:

"Muito feliz com a primeira vitória [na temporada]. Realmente, o carro estava um inferno lá dentro mesmo. Isso aqui é suor. Mas a gente conseguiu fazer o que estava planejado. Óbvio que a vitória não é esperada assim, mas a gente sabia que, largando com pneu zero, a gente teria uma vantagem sobre o pessoal da frente. E foi isso, eu consegui administrar essa vantagem".

"Eu vi que estava mais rápido do que o Gerson [Campos] e o Caio [Chaves], tentei já no começo fazer outra ultrapassagem, para ter só o Locatelli na minha frente, e foi isso o que aconteceu. Demorei um pouco para chegar nele, um pouco mais do que eu esperava, mas é por conta do desgaste dos pneus. Mesmo assim, eu sabia que estava mais rápido. Foi com emoção, foi só na última volta".

"Achei que podia ter sido antes, mas foram alguns errinhos ali, com a pressão dos dois vindo mais rápidos atrás também [Chaves e Campos], e tinha que dar certo ali na primeira curva. De resto, era só segurar o pessoal de trás".

Questionado se isso é suficiente para colocá-lo na briga pelo título, um otimista Herrmann respondeu:

"É isso, brigar corrida a corrida, ponto a ponto. Ainda tem mais etapas, em pistas que a gente ainda nem conhece. Então é tentar pontuar o máximo possível, seja com vitória, segundo ou terceiro lugar porque, no fim, é isso que importa".

