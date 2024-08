A NASCAR Brasil realizou no início da noite deste sábado a corrida 2 da etapa de Interlagos, a Sunset Race.

Daniel Suarez foi o grande vencedor, após um roteiro semelhante ao da primeira corrida. Na pista, quem recebeu a bandeira quadriculada em primeiro foi Lucas Mendes, mas com uma punição de 10 segundos por toque sobre Thiago Lopes, o triunfo ficou com o mexicano.

Vale lembrar, que na corrida 1, Suárez passou em primeiro, mas recebeu uma punição de cinco segundos por toque em Léo Torres, que foi o ganhador.

Alex Seid foi o segundo colocado, seguido por Beto Monteiro, que venceu pela categoria Challenge.

A corrida também foi marcada por uma série de acidentes ainda na primeira volta, começando com Jorge Martelli, que rodou no S do Senna, a batida de Antônio Junqueira e Cayan Chianca, além de Rafa Dias, que acabou saindo da pista e Léo Torres, que acabou parado na reta principal após a primeira volta.

Neste domingo acontece a corrida três, que fecha a primeira etapa da Special Edition.

Pos # Piloto Cat Voltas Dif. 1 91 DANIEL SUAREZ BRA 9 2 83 ALEX SEID /G CASAGRANDE BRA 9 1,774 3 39 BETO MONTEIRO /M JORAND(R) CHA 9 3,923 4 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 9 3,940 5 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 9 8,983 6 99 LUAN LOPES(R) BRA 9 13,166 7 1 NICK MONTEIRO(R) CHA 9 17,478 8 63 LUIS TROMBINI(R) /Z MUGGIATI(R) CHA 9 17,943 9 57 FE TOZZO /J CAMPOS CHA 9 18,067 10 28 GUI BACKES CHA 9 18,842 11 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 9 19,021 12 87 JORGE MARTELLI CHA 9 19,212 13 12 EDSON REIS CHA 9 20,466 14 78 LEO YOSHII CHA 9 20,523 15 81 RAFA SEIBEL CHA 9 32,971 16 27 LUCAS MENDES BRA 9 33,956 17 77 DORIVALDO GONDRA JR /V BRITO BRA 9 43,275 18 44 ANTONIO DE CARVALHO(R) CHA 9 44,573 19 20 RAFA DIAS BRA 7 2 Laps 20 32 THIAGO LOPES(R) /L REIS(R) BRA 6 3 Laps

