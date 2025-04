A NASCAR Brasil Series volta a acelerar neste fim de semana, com o Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina, no interior do Paraná, recebendo a segunda etapa da temporada 2025.

Diferentemente do ano passado, a etapa de Londrina troca o nome de Night Race por Sunset Race, passando a correr mais cedo, aproveitando o cenário do pôr-do-sol paranaense.

Na classe NASCAR Brasil, Vitor Genz lidera com 44 pontos, quatro a mais que Jorge Martelli. Antonio Junqueira vem em terceiro, com 22, seguido de Gabriel Casagrande, com 20 e Gui Backes, com a mesma pontuação, fechando o top 5.

Na Challenge, Martelli lidera com folga, tendo 50 pontos contra 36 de Backes. Junqueira tem 30, Felipe Tozzo, 26, e Tito Giaffone, 24.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Londrina:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 17h35 - Treino Livre 2 Sábado 11h40 - Classificação Sábado 14h15 Canal Oficial da Categoria e ESPN Corrida 1 Sábado 17h30 Canal Oficial da Categoria e ESPN Corrida 2 Domingo 13h20 Canal Oficial da Categoria e ESPN

