Gabriel Casagrande vence na estreia em ovais dos Estados Unidos

O final de semana de Gabriel Casagrande foi de estreia e vitória em um circuito oval nos Estados Unidos. O paranaense fez sua primeira participação em um evento de Pro Late Model Challenge Twin 50s, base da NASCAR, e venceu uma das provas disputadas no New Smyrna Speedway, localizado no estado americano da Flórida.

No final de semana foram duas corridas, ambas com 50 voltas de duração, defendendo a equipe Ben Kennedy Racing, com apoio da Surf USA Mobile. Em ambas o paranaense, atual campeão da NASCAR Brasil, largou da quinta posição, garantindo o segundo lugar na corrida que abriu a etapa, e a vitória na segunda prova do final de semana.

“Foi uma experiência maravilhosa. Sempre quis ter a oportunidade de correr em circuitos ovais nos Estados Unidos e a NASCAR Brasil me proporcionou isso. O resultado foi o melhor possível, com vitória no primeiro final de semana aqui, correndo contra pilotos muito mais experientes, que conhecem o carro e a pista. Contei com um pouco de sorte, mas do início ao fim a evolução foi muito tranquila, sempre tentando melhorar”, disse Casagrande.

“Garanti o quinto lugar na classificação e, nas corridas, desviei dos acidentes. Na primeira corrida, o ritmo era bom, mas fiquei um pouco para trás e a equipe pediu para diminuir o ritmo para guardar os pneus para a segunda corrida, quando houve muitas relargadas e fui sobrevivendo. Depois disso, com poucos carros, cheguei até o final e saí com a vitória. Foi sensacional e estou feliz e animado. Tomara que eu possa voltar logo”, completou o piloto.

Após a passagem pelos Estados Unidos, Casagrande volta suas atenções para a segunda etapa da NASCAR Brasil. A categoria vai até o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), para a disputa da segunda etapa da temporada 2025. As corridas ocorrem às 18h de sábado e às 13h20 de domingo.

