As altas temperaturas de Campo Grande castigaram todos que estiveram no Autódromo Internacional Orlando Moura, para as etapas que inauguraram a temporada 2025 da NASCAR Brasil, Copa Truck e também da Copa HB20.

Aquele que tinha um olhar mais atento na movimentação do paddock reparava em um piloto que mesmo no intervalo das sessões circulava sempre com pressa e com semblante preocupado, mas com um leve sorriso de felicidade: Felipe Giaffone.

O piloto da principal categoria de caminhões do Brasil e comentarista da Band, com certeza, foi aquele que mais caminhou no paddock, tudo para poder proporcionar aos seus filhos, Tito e Nic Giaffone, estreias 'confortáveis' e competitivas.

Como resultado, a recompensa de ver Nic, que estreia na Copa Truck em 2025, vencer pela categoria Super Truck Elite e Tito conseguir a quinta colocação na tabela da categoria Challenge, mesmo não tendo competido em carros, com sua carreira apenas calcada no kart.

“Para mim, é tudo novo, eu nunca tive um ano de experiência de carro", disse ele com exclusividade ao Motorsport.com. "Estou gostando muito, a minha equipe, a Full Time, está me acolhendo superbem, sempre puxando telemetria, os dados, então para mim está sendo muito bom também estar do lado do Thiago Camilo, do Rubinho [Barrichello] do [Victor] Andrade, que são experientes. Isso está me ajudando muito.”

“Meu pai também, ele está doido, eu acho que ele nunca ficou com a cabeça tão cheia agora porque não só com a minha estreia na NASCAR, o meu irmão também está estreando na Copa Truck, mas está muito legal, eu também estou ficando louco, porque não sei o que aconteceu, mas eu estou mais nervoso vendo meu irmão na Truck do que quando ele corria de fórmula nos Estados Unidos.”

Puro "estresse"

Felipe Giaffone, que regeu sua orquestra familiar naquele fim de semana, relatou como foi para ele dar conta das orientações aos filhos, além de ter que se preocupar com o próprio campeonato na Truck.

“Foi um fim de semana bem atípico, de correr e com os dois numa condição diferente. Eu já tive essa experiência uma vez, correndo e o Nic na Fórmula 4, que já foi bem agitado. E nesse aqui, o Nic está na mesma categoria, no caminhão, uma coisa que é supernova para ele.”

“O Tito, pela primeira vez num carro de competição mesmo, então, caramba, acho que foi um fim de semana dos mais estressantes que eu já passei, estresse de uma parte boa, correria, de um lado para o outro, mas de uma forma geral, foi muito legal.”

“O Nic se adaptou muito bem ao caminhão, que foi uma surpresa para mim. E o Tito também, eu estou devendo treino para ele, então essas duas etapas é bem para ele começar a entender o carro de corrida. Se você for analisar todo mundo que está correndo como novato, na categoria dele, ele foi muito bem.”

Nic Giaffone corroborou com o pai e o irmão:"Foi um primeiro final de semana muito especial para mim. Poder dividir o box com o meu pai foi a realização de um sonho e tenho recebido muito apoio dele e da minha família, desde quando definimos essa minha vinda dos EUA para cá. Tem sido uma adaptação muito boa, mas ainda temos muito caminho pela frente.”

Família da velocidade

Não é difícil imaginar que o dia a dia da família Giaffone seja regada a velocidade, mesmo quando não há eventos envolvendo seus integrantes. Um simples jantar pode ter as corridas como tema principal, mas às vezes, uma espairecida ajuda.

“O assunto da família é corrida, pelo menos três vezes por semana nos sentamos para jantar juntos, no horário que meu pai chega do trabalho. Mas é um momento muito gostoso também sempre quando dá para escapar do assunto de corrida, para dar uma relaxada, uma limpada na cabeça."

"Eu sempre aproveito ao máximo o tempo que eu tenho para falar sobre corrida com meu pai e com meu irmão, de melhorias que a gente pode fazer, de acertos de carro, só que sempre quando dá para dar uma escapada, também é bom para desviar o pensamento.”

Futuro

Com o pai multicampeão dos caminhões e com Nic se juntando a ele no certame, Tito Giaffone ainda não definiu ao certo qual o caminho a seguir, mas demonstrou consciência sobre a dura realidade do mercado de pilotos que há no País.

“Desde pequeno eu sempre quis correr de Fórmula, só que conforme foi passando o tempo, eu fui amadurecendo e percebendo que hoje em dia o monoposto é um caminho quase inviável, então a gente pensa mais em ficar no Turismo. São mais oportunidades, muito mais categorias que eu posso me destacar e também não gastar tanto dinheiro."

“Esse é um fator muito importante porque hoje em dia em Fórmula você vai pagando ou tem um baita patrocinador ou você é um excelente piloto então é muito difícil hoje em dia, mas a gente pensa talvez fazer um programa da NASCAR a gente quer sempre tentar ficar com as portas abertas para todo o caminho do Turismo e quem sabe um dia a gente consiga manter uma vida aí sem gastar dinheiro com corrida”, concluiu.

MAIOR CRISE de PILOTOS da RBR? Norris X Piastri round 3, NOVO CHEFE NA SAUBER e mais! Victor Ludgero

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!