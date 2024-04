NASCAR Brasil: Jorge Martelli traça estratégias para traçado de Goiânia

Piloto do GM Camaro #87, Jorge Martelli já se prepara para a segunda etapa da NASCAR Brasil neste final de semana (13 e 14 de abril), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). O piloto leva como incentivo acelerar no anel externo do circuito em busca do pódio: "A vitória na categoria Challenge será meu principal objetivo", avisou.

Em Goiânia, Martelli se sentirá praticamente em casa. "É uma cidade linda, já estive nas edições anteriores com a NASCAR Brasil. Gosto do clima da cidade do ambiente leve do autódromo, sem dúvidas um dos melhores do país. Será um prazer enorme disputar a segunda etapa no circuito rápido e desafiador que proporciona muita disputa tanto nos treinos como nas corridas", destacou. Sobre correr no circuito misto ou no anel externo ele disse: "são dois sentimentos diferentes difícil escolha mas ainda prefiro o misto".

A estratégia de Martelli para a NASCAR Brasil é simples, porém forte e objetiva. "O campeonato está no início. Vou construir minha estratégia com calma, mas bem focado. O importante é ter regularidade e avançar nos momentos corretos, com o carro muito bem alinhado e organizado, mantendo a constância e sempre marcar o maior número de pontos em toda corrida", declarou.

Para garantir um desempenho excelente, o piloto revelou que procurará a orientação da Race Engineering Team. "A interação cada vez maior com a equipe e os pilotos do nosso time fará com que possamos explorar melhor as estratégias”, afirmou o piloto que marcou o primeiro pódio do ano na corrida inaugural do calendário no top-4 na classe Challenge. "Estou com uma equipe fantástica junto comigo me dando suporte para manter o preparo físico, mental e a alimentação adequada", complementou.

Sobre o acionamento do NASCAR Boost, Jorge declara: "É uma decisão que vou tomando junto com meu coach (Michel) durante a prova o momento ideal".

Em relação às novas regras da temporada, Jorge comenta. "A NASCAR está dando um salto muito grande em qualidade e profissionalismo, a super pole é a maior prova disso. Além de participar dos ajustes das barras estabilizadoras, distribuição de freios, calibragens e asa traseira, agora também poderão afinar a carga das molas, o que não era permitido em outras edições".

Para ele, competir na NASCAR Brasil em 2024 é uma grande experiência. "Sem dúvida nenhuma, a sensação de pilotar ao lado de grandes nomes do automobilismo brasileiro, o convívio com os organizadores e colaboradores da categoria e os resultados que venho obtendo são combinação perfeita para garantir a emoção", afirma natural de Chapecó (SC).

