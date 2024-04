Singus Competition corre ‘em casa’ na NASCAR Brasil

A Singus Competition se prepara para suas primeiras corridas em casa na temporada 2024 da NASCAR Brasil. A segunda etapa do campeonato será disputada neste fim de semana (12 a 14 de abril) no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). A equipe figura bem na tabela de classificação das divisões da categoria e seus pilotos estão focados em manter ou melhorar seus bons resultados.

É o caso de Vitor Genz (Ford Mustang #46) que atualmente ocupa a liderança da classe Brasil empatado com a dupla Gabriel Casagrande/Alex Seid #83. “Nossa estratégia será aproveitar a pista mais curta para testar alguns acertos diferentes no carro, já que este ano temos novas opções de ajustes, como pré-carga de molas. O anel externo é um circuito onde ter um carro rápido é fundamental para nós nos colocarmos em uma posição de vitória”, afirmou o piloto que, entre preparo físico e simulador, ainda mantém transmissões ao vivo no seu canal de YouTube de suas corridas online.

“São mais de 1.500 pessoas assistindo simultaneamente, algo que já me deixa tenso. Juntando isso com a concorrência de posições com pilotos virtuais, acaba virando um combo interessante para estar tranquilo na hora da disputa em Goiânia”, completou o gaúcho.

Mais confortável estará o chefe da equipe, o goiano João Rosate. “Para a segunda etapa, agora em casa, vamos trabalhar um pouco mais com os ajustes que a NASCAR nos deu para este ano. Em Goiânia, teremos a maior estrutura, vamos distribuir muitos brindes durante as ações e teremos um clima excelente para um final de semana espetacular”, apontou.

Rosate mantém boa expetativa para a equipe durante a etapa. “Um dos times com a melhor estrutura, temos hoje um ótimo trabalho de mídia e marketing sendo feito. Junto também com um time de mecânico que fomos construindo ao longo dos anos, impecável. Estou muito satisfeito com a minha equipe. Acredito firmemente que somos capazes de entregar resultados em todas as etapas e o objetivo é ganhar nas duas categorias Brasil e Challenge, temos pilotos capazes nas duas categorias. Sou grato por estar em uma categoria tão grande e renomada não só no Brasil, mas no mundo, e pela oportunidade que a Singus tem me concedido de liderar um dos maiores times da NASCAR em minha opinião”, declarou.

Premiação – Como incentivo a mais para seus pilotos, a Singus Competition premiará os conjuntos com melhor desempenho, em cada divisão, já contando com os resultados da primeira etapa até o final do calendário. Os contemplados ganharão um prêmio bônus no valor de R$ 30 mil, para uso exclusivo para a próxima temporada, além dos mais bem colocados de cada categoria uma viagem para participar da Daytona 500 em 2025.

Na programação de Goiânia, a equipe lançará o seu “Singuscast”, com a participação de pilotos da equipe, na sexta-feira (12) a partir das 11 horas. Mais tarde, alunos de um projeto de kart goiano ministrado por João Rosate também irão interagir com a equipe nos boxes do autódromo de Goiânia.

Outra ação prevista para os pilotos é a visita aos boxes de um grupo de autistas assistidos pela fundação Singus ao autódromo, juntamente com o projeto de inclusão da NASCAR Brasil com o Instituto I.G.U.A.I.S no sábado, 13, a partir das 14 horas.

Na temporada 2024 da NASCAR Brasil, a Singus Competition é composta por sete pilotos – sendo dois deles em dupla – ficando com dois carros na classe Brasil e quatro na Challenge, chefiados por João Rosate.

A Singus Competition corre na NASCAR Brasil sob o patrocínio do grupo Singus Imóveis.

