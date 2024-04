A temporada da NASCAR Brasil Series chega à segunda etapa neste final de semana (12 a 14 de abril), quando serão disputadas mais duas corridas, do total de 18 do calendário 2024. A ação acontecerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, em etapa única no calendário e, desta vez, será utilizado o anel externo do circuito com 2.695 metros de extensão.

Edson Reis defenderá mais um lugar no pódio para a equipe Maxon Racing, pois conta com retrospecto de bons resultados no circuito goiano. No ano passado ele garantiu dois pódios em sua estreia na NASCAR Brasil em março (traçado misto) e saiu de Goiânia como líder da Special Edition após três corridas no mês de julho (anel externo).

“Estou me preparando fisicamente e estudando o traçado da pista de Goiânia. Esse traçado com apenas três curvas proporciona corridas disputadíssimas, todos andam muito juntos. Então, qualquer detalhe fará a diferença. Minha expectativa é alta em uma pista que gosto bastante”, relatou o piloto paranaense.

A equipe Maxon Racing conta com oito pilotos, com três carros na classe Brasil e outros quatro na Challenge, na qual compete, totalizando sete carros na pista.

“Temos um grupo de pilotos fortes e em Goiânia seguimos com foco nos melhores resultados”, finalizou o competidor do Ford que ilustra a essência do DNA Maxon oil nas cores vermelho, branco e preto e o amarelo ao destaque, representando a ‘Performa’, linha mais elaborada de lubrificantes.

