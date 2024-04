A NASCAR Brasil Series volta a acelerar neste fim de semana, visitando o anel externo do Autódromo de Goiânia para a realização da segunda etapa da temporada 2024.

Após a abertura da temporada 2024, em Campo Grande, Gabriel Casagrande e Alex Seid saíram na liderança da classe NASCAR Brasil, a nova classe principal da categoria. A dupla tem 38 pontos, a mesma quantidade de Vitor Genz, tendo vantagem no critério de desempate. Léo Reis é o terceiro com 36, enquanto Léo Torres / Rafa Dias e Lourenço Beirão / Jeff Giassi completam o top 5 com 30 cada.

Já na Challenge é Nick Monteiro quem lidera com 36 pontos, contra 28 de Luís Trombini, 26 de Gabryel Romano, 25 de Victor Andrade e Gui Backes.

A programação da etapa de Goiânia durará todo o final de semana, com treinos extras na sexta-feira, sessões livres e classificação no sábado e as duas corridas no domingo.

No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da NASCAR Brasil Series, com a transmissão das duas corridas.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Goiânia:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Extra Sexta-feira 15h45 - Treino Oficial 1 Sábado 08h45 - Treino Oficial 2 Sábado 12h35 - Classificação Sábado 16h Motorsport.com Corrida 1 Domingo 09h Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Domingo 14h Canal do Motorsport.com no YouTube

