Campeão da categoria PROAM da NASCAR Brasil em 2023, Léo Reis encara seu primeiro desafio na temporada 2024. Neste domingo (17), no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS), o piloto disputa a rodada dupla que abre a temporada 2024 visando um bom desempenho em um circuito inédito em sua carreira no automobilismo.

Será a primeira vez que a NASCAR Brasil, com esta nomenclatura, terá uma etapa na capital sul-mato-grossense. Reis sabe dos desafios que a estreia em um novo traçado impõe, mas usa este fato para intensificar a preparação visando as corridas deste final de semana.

"Será a minha primeira vez no autódromo de Campo Grande, eu venho me preparando muito em fisicamente, correndo de kart e nadando, então a parte física está muito boa”, disse ele.

“Fiz muito treino no simulador para compensar essa falta de quilometragem na pista, para assim chegar o mais pronto possível. E as expectativas são sempre as melhores, a gente tem que começar o campeonato mais bem posicionado possível. Sabemos que cada etapa conta e queremos, acima de tudo, chegar na final disputando o título. Então a expectativa é alta e espero começar o ano disputando as primeiras posições”, disse Léo Reis, que também é dono de cinco títulos brasileiros de kart e da Copa Shell HB20.

A NASCAR Brasil inicia sua programação na sexta-feira (15) com um treino extra. No sábado, as atividades contemplam dois treinos livres e, no final da tarde, a classificação. Para finalizar, no domingo, as duas corridas serão disputadas, a primeira às 9h e a segunda às 13h, no horário local. A transmissão das corridas ocorre no canal do YouTube do Motorsport.com.

O dia em que HORNER E MARKO CONVOCARAM RICO PENTEADO para conversa que mostrou a relação dos CHEFÕES

Confira o episódio de estreia do Pódio Cast, o novo podcast sobre motociclismo!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #273 - Quem está fazendo 'hora-extra' na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!