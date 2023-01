Carregar reprodutor de áudio

Alex Seid é o primeiro piloto confirmado oficialmente para o grid da NASCAR Brasil Sprint Race. O piloto de 38 anos foi campeão na classe Pro Am em 2020 e busca seu segundo título na categoria que a partir deste ano carrega a chancela da NASCAR.

Seid tem uma trajetória vencedora no automobilismo, campeão da Fórmula Inter em 2019, campeão da Sprint Race em 2020 e terceiro colocado nas 1000 Milhas em 2022, o piloto busca o bicampeonato na competição que carrega o nome da principal categoria de turismo do mundo.

Em 2023 o certame disputará 8 etapas, seis delas com duas provas em disputa e duas Special Edition que contarão com três corridas. As etapas especiais estão programadas para os dias 06 de agosto e 10 de setembro nas pistas de Interlagos e Velocitta.

O campeonato começa no dia 19 de março, em Goiânia, pista que também recebe a etapa final no mês de novembro. O público que é fã da NASCAR agora poderá acompanhar no Brasil a edição inaugural desta parceria.

“Estou muito feliz em competir minha quinta temporada na categoria e desta vez com a parceria com a NASCAR", disse Seid. "Para mim é um orgulho competir em um ano que uma das principais categorias de turismo do mundo se junta a Sprint Race, tenho certeza que será um ano especial e para mim é mais um incentivo para buscar meu segundo título na categoria".

A NASCAR Brasil Sprint Race terá transmissão através do YouTube da categoria e do canal de televisão Bandsports.

Calendários NASCAR Brasil Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

*sujeito a alterações

