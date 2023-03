Guilherme Backes fará estreia na NASCAR Brasil

Carregar reprodutor de áudio

O grid da NASCAR Brasil terá mais uma novidade para a temporada 2023. O piloto Guilherme Backes fará seu primeiro campeonato completo na categoria. O piloto de 17 anos, gaúcho radicado em Chapecó (SC), comandará o carro número #28 na categoria PROAM.

“Venho com a expectativa de evolução ao longo do campeonato. Espero nesta temporada da NASCAR Brasil, vencer corridas para mostrar meu potencial e com objetivo de quem sabe algum dia correr na categoria principal da NASCAR, junto aos melhores pilotos do mundo”, disse o piloto que levará as cores da Garage61 e Cabanha Rigorosa.

Guilherme Backes nasceu em Porto Alegre (RS), mas a sua família é de Chapecó, para onde ele se mudou em março do ano passado. O jovem talento se destacou no kart e possui um currículo marcado por conquistas expressivas. Em 2021, foi campeão da Copa SPR Light de Kart e da Copa CKP de Kart (Beto Carrero). Já no ano passado conquistou o título da Stock Series, na classe rookies.

Os ingressos para a etapa de abertura da temporada 2023 em Goiânia (GO) podem ser adquiridos através deste link.

Transmissões

O Motorsport.com exibirá ao vivo todas as corridas da NASCAR Brasil. A BandSports exibirá todas as emoções da NASCAR Brasil, que transmitirá, ao vivo, a última corrida de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana.

As corridas também terão transmissão ao vivo via streaming no Youtube, nos canais da @NASCARBrasil, Portal Hight Speed e Parc Fermé (Itália). Além disso, haverá cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

A NASCAR Brasil Sprint Race é conta com apoio da Pirelli, Frum, Militec1 e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

Confira os locais e datas da NASCAR Brasil – Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: