Leonardo e Rafael Reis estreiam na NASCAR Brasil em Goiânia

A temporada 2023 da NASCAR Brasil será aberta neste final de semana, e a dupla formada pelos irmãos Leonardo e Rafael Reis, está ansiosa para pilotar o carro número 32 que leva as cores da D4U Immigration no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

A rodada dupla marcará ainda a estreia dos dois com o carro da divisão brasileira da mais popular categoria dos Estados Unidos.

Os irmãos unem forças nesta temporada e visam disputar vitórias para, no final do ano, tentar o título da NASCAR Brasil. Em 2022, os dois foram os principais nomes da Copa Shell HB20, disputando o título até as voltas finais do campeonato. Naquela ocasião, Leo saiu campeão, enquanto Rafa foi o segundo colocado na tabela de pontos.

“Este será um ano de muito aprendizado e evolução. Vamos com muito foco em busca dos objetivos para esta temporada inaugural da NASCAR Brasil. Mal posso esperar para chegar ao autódromo em Goiânia e desfrutar de cada momento do final de semana”, disse Leo Reis, que tem um pensamento bastante semelhante ao do irmão para a temporada.

“Chegamos à semana de corrida e estou ansioso para a estreia na NASCAR Brasil. O que eu espero é que eu consiga muito mais aprendizado para a minha carreira em uma categoria nova, e que a gente dispute o título deste ano”, comenta Rafa Reis, também prestes a ter sua primeira experiência com o carro da categoria.

A programação da NASCAR Brasil em Goiânia terá início na sexta-feira (17), quando ocorrem dois treinos extras. O sábado terá duas atividades livres e a classificação, enquanto as corridas estão marcadas para o domingo, às 9h55 e às 12h30. O Motorsport.com mostra as duas provas, enquanto o BandSports exibe a corrida 2.

Confira a programação da NASCAR Brasil em Goiânia

Sexta-feira, 17 de março

14h25 - Treino Extra 1

16h35 - Treino Extra 2

Sábado, 18 de março

9h - Treino Livre 1

13h - Treino Livre 2

16h30 - Classificação

Domingo, 19 de março

9h55 - Corrida 1

12h30 - Corrida 2

