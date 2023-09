Brendon Zonta e Dorivaldo Gondra Jr. levarão para o Velocitta no próximo final de semana, em mais uma etapa da NASCAR Brasil Sprint Race, um novo numeral e um novo esquema de cores. A dupla fará homenagem a Jeff Gordon, tetracampeão e uma das lendas da NASCAR Americana.

A ação segue o que foi feito por Alex Seid com o carro #3 no carro predominantemente preto, do lendário Dale Earnhardt, e Gui Backes / Gabriel Casagrande com o numeral #43 de Richard Petty (The King).

“A escolha de layout é especial para mim. Cresci acompanhando a NASCAR e o numeral #24 era nesta época o carro mais icônico, com várias pinturas da DuPont, várias marcas bacanas com ele, sempre colorido e chamando muita atenção, com as chamas que remetem bastante bons momentos da NASCAR”, declarou Zonta.

“A expectativa é de bons resultados, não só para a Special Edition, mas para o campeonato Overall. A gente busca tentar minimizar os danos de Goiânia e arrecadar bons pontos”, disse o piloto de Curitiba.

“Na primeira etapa da Special Edition em Goiânia, eu e meu parceiro Brendon Zonta, achamos sensacional o layout dos carros em homenagem ao Richard Petty e Dale Earnhardt, e pensamos que poderíamos fazer alguma coisa nessa linha, foi então que surgiu a ideia do carro #24 de Jeff Gordon. Daí foi tratar com nossos patrocinadores e alinhar o layout do carro”, contou Dorivaldo Gondra Jr.

“Esse layout trouxe muitas alegrias para o lendário Jeff Gordon, esperamos que da mesma forma sejamos agraciados com uma vitória na Special Edition no Velocitta. O desafio será muito grande, é a minha primeira vez nessa pista, além disso, o nível da categoria está muito elevado, só pilotos do mais alto nível e com sede de vitória. Mas eu e Zonta, sabemos que somos capazes de entrar nessa briga e lutar pela tão sonhada vitória. Fizemos a pole em Goiânia e estávamos com bom ritmo para vencer, mas infelizmente contratempos nas corridas nos tiraram o troféu. Vamos com força e fé para o Velocitta, Goiânia já ficou para trás”, complementou.

“Sempre acompanhei a NASCAR, e sempre torci pelo grande Jeff Gordon, sou seu fã, ele é uma inspiração para todo piloto, um grande campeão, são quatro títulos da NASCAR Cup, três Daytona 500, 93 vitórias, uma série de poles e, ainda, venceu uma 24h de Daytona. As corridas com o #24 na pista sempre foram um show de velocidade e disputas acirradas”, concluiu o piloto de Pernambuco.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Motorsport.com debate Ferrari pós-Monza, futuro de Sainz e possibilidade de Palou na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: