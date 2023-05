NASCAR Brasil: Edson Reis finaliza segunda etapa com dois pódios

O final de semana foi de festa para o piloto Edson Reis, da Maxon Racing. O paranaense conquistou dois segundos lugares na classe AM nas corridas da etapa da NASCAR Brasil Sprint Race, a segunda da temporada 2023, disputada neste final de semana no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Com o resultado, o piloto do carro #12 ficou com 64 pontos, na terceira posição da tabela do campeonato pela sua divisão.

“Foi uma corrida suada”, disse reis. “Na última corrida, o carro começou a ter uma falha de motor, tive que vir compensando no braço. Estou com o corpo moído, arrebentado, mas valeu a pena. Conseguimos segurar a segunda posição e agora vamos para Londrina”, relatou.

Durante a temporada 2023 da NASCAR Brasil, o ER#12 realiza testes com um lubrificante de alto desempenho destinados a bólidos de competição desenvolvido pela Maxon oil. Edson Reis compete na NASCAR Brasil Sprint Race com o patrocínio da Maxon oil.

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #227 - Quem tem mais a ganhar e a perder após 'miniférias' da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: