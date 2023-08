O piloto Edson Reis estreou na Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race e finalizou a primeira etapa do torneio na liderança da competição. A soma de resultados do treino classificatório e das três corridas, com 50 pontos no total, o colocou no topo da tabela da classe AM. E a última corrida da etapa, em que ficou em terceiro, foi decisivo para esse resultado.

“Nós sempre chegamos num final de semana de corrida pensando em chegar na frente e ganhar”, disse Edson. “Mas neste em específico, tivemos vários percalços no caminho. Consegui um troféu de terceiro lugar na última corrida na final da Special de Goiânia que tem um sabor muito maior que a vitória, pois no meio da corrida tomei uma batida que deixou o carro desalinhado e com o amortecedor quebrado e, mesmo assim, consegui finalizar e chegar em terceiro. Garantir isso foi sensacional. Ainda estou com os braços doloridos, mas valeu a pena”, comentou.

O próximo compromisso do paranaense será a grande final da Special Edition da NASCAR Brasil, que retorna na sexta etapa do calendário, e terá largada no dia 10 de setembro no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu.

“Lá nos estaremos mais fortes. A diferença é pouca para meus concorrentes, mas acredito que tenho chances de ampliar isso durante as corridas”, afirmou.

Veja como foi

