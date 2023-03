Carregar reprodutor de áudio

Goiânia será palco de duas estreias, a estreia do piloto chapecoense Felipinho Tozzo que segue os passos do pai Felipe Tozzo e da estreia da maior categoria de carros de turismo do mundo, a NASCAR. Felipinho está ansioso para acelerar ao lado do parceiro de cockpit João Bortoluzzi, atual campeão brasileiro da Copa Shell HB20.

Felipinho já fez um treino com o carro em Interlagos e está confiante para uma fazer uma ótima temporada. “Minha expectativa para essa etapa é adquirir o máximo de experiência possível e durante o final de semana buscar o meu melhor para andar na frente e com foco total para fazer uma estreia fantástica”, exaltou.

Felipinho Tozzo é filho do piloto Felipe Tozzo que estará junto com o filho no mesmo final de semana disputando sua terceira temporada da Copa Truck. A NASCAR Brasil acontece em evento compartilhado com a maior corrida de caminhões do Mundo, a Copa Truck, categoria essa que Felipe Tozzo já ficou campeão brasileiro em 2021 e vice-campão em 2022 pela Super Truck.

