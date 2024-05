A Arrow McLaren anunciou que Theo Pourchaire fará o restante da temporada 2024 da Indy no lugar de David Malukas, que teve seu contrato encerrado recentemente. A única prova que o francês não fará é as 500 Milhas de Indianápolis no fim de maio.

O atual campeão da F2 se tornará o titular do Arrow McLaren Chevrolet nº6 já a partir deste fim de semana no circuito misto do Indianápolis Motor Speedway.

Pourchaire assume o papel de forma titular após duas participações especiais como substituto do lesionado Malukas, que teve seu contrato encerrado no começo desta semana, com a equipe afirmando que ele não estará disponível "pelo restante da temporada".

"A Indy tem algumas das melhores corridas do automobilismo mundial, e agora posso dizer isso com certeza", disse Pourchaire, que também é piloto reserva da Sauber na F1.

"Estou animado para assumir esse desafio com a Arrow McLaren pelo restante da temporada. Essa é uma oportunidade especial, e estou comprometido a aprender e melhorar a cada etapa. Curti minhas duas primeiras corridas com a equipe, e sei que temos um grande potencial pela frente".

"Claro, quero agradecer Zak (Brown, CEO da McLaren), Gavin (Ward, chefe da Arrow McLaren) e Tony (Kanaan, diretor esportivo da Arrow McLaren), além da Sauber, por tornar isso possível".

Após fazer uma estreia impressionante nas ruas de Long Beach, Pourchaire vinha em 18º na penúltima volta da etapa de Barber Motorsports Park antes de ser atingido pelo companheiro de equipe Pato O'Ward para terminar em 22º.

Na última semana, Pourchaire teve sua primeira experiência com um oval, testando com a equipe na pista de Gateway, em St. Louis, Missouri.

"Estamos animados por seguirmos trabalhando com Theo", disse O'Ward. "Ele provou que aprende rápido, e acreditamos que suas habilidades e mindset de aprendizado apoiarão seu desenvolvimento com ele se tornando mais confortável com a Indy. Agora é sobre seguir crescendo e tornando esses aprendizados em resultados".

Apesar da equipe não ter anunciado quem correrá nas 500 Milhas com o nº 6, Callum Ilott aparece no guia de mídia do evento, documento produzido pelo próprio Indianápolis Motor Speedway. Ilott competiu nas duas primeiras etapas do ano (St. Petersburg e Thermal) com a Arrow McLaren.

