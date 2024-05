F1: CEO da McLaren revela provável teste de Bortoleto na Indy

Atual campeão mundial da Fórmula 3 e piloto da Fórmula 2 em 2024, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da academia da McLaren, deve testar um carro da equipe papaia na IndyCar em breve, segundo revelou o CEO da marca, Zak Brown, no podcast oficial da Fórmula 1, Beyond the Grid.

Bortoleto se tornou júnior da McLaren para este ano após conquistar o título da F3 com a equipe Trident na temporada 2023 -- em 2024, ele defende o time Invicta na F2, em que conquistou a pole position na primeira etapa do atual campeonato, no Bahrein.

A F2 teve a disputa de só três etapas em 2024, com Gabriel tendo pior sorte nas duas últimas rodadas, na Arábia Saudita e na Austrália. De todo modo, o brasileiro volta à pista no próximo evento da F1, no GP da Emilia Romagna, quando a F2 acompanha a categoria máxima em Ímola, de 17 a 19 de maio.

Além de integrante academia da McLaren, Bortoleto também tem a carreira gerenciada pela agência de pilotos do espanhol bicampeão mundial da F1 Fernando Alonso (Aston Martin), cujo nome é A14 Management.

