A Ferrari anunciou nesta quinta-feira que Charles Leclerc terá um novo engenheiro a partir da próxima etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, o GP da Emilia Romagna, em Ímola: sai Xavi Marcos e entra Bryan Bozzi.

A notícia deve mexer bastante com o organograma do time de Maranello. De acordo com o anúncio, Marcos deixa a função de engenheiro de Leclerc para assumir outros projetos dentro da equipe italiana.

Como engenheiro de pista do monegasco, Marcos tem uma função importante dentro da Ferrari, sendo o contato do piloto com a equipe durante as sessões. O espanhol tem um longo histórico no esporte, tendo chegado à F1 em 2010 como engenheiro de performance da HRT.

Após o fim da equipe, ele foi contratado pela Williams, atuando como engenheiro de performance de Felipe Massa. Entre 2015 e 2018, Marcos tentou a sorte na NASCAR, antes de retornar à F1 em 2018 pela Ferrari, primeiro como engenheiro de pista e, a partir da chegada de Leclerc, trabalhando diretamente com o monegasco.

"Atualização organizacional: A Scuderia Ferrari HP anuncia que, a partir da segunda-feira, 13 de maio, Xavi Marcos trará sua vasta experiência acumulada como engenheiro de pista na equipe de F1 para o desenvolvimento de outros programas importantes da empresa".

Logo na sequência, a Ferrari confirmou a entrada de Bryan Bozzi na vaga de Marcos: "A Scuderia Ferrari HP anuncia que Bozzi, que trabalha na equipe há dez anos, atualmente como engenheiro de performance de Charles Leclerc, assumirá o papel de seu engenheiro de corrida a partir do GP da Emilia Romagna em Ímola".

A mudança vem após uma série de embates via rádio entre Leclerc e Marcos nos últimos meses - com a maioria girando ao redor dos problemas de estratégia da Ferrari. No GP dos EUA do ano passado, o piloto revelou que ficou "socando seu volante e capacete" em frustração após ouvir uma decisão de Marcos envolvendo limites de pista após a volta que lhe deu a pole em Austin.

Na verdade, Marcos se referia ao fato de a volta de Max Verstappen ter sido deletada por uma violação de limites de pista.

No GP da China deste ano, um erro bizarro de entendimento entre a dupla na reta final da prova chamou a atenção, com Marcus sugerindo que Leclerc deveria voltar a usar sua "linha original" em um determinado do trecho da pista "para comparação". Isso deixou o piloto chocado. Leia a conversa:

Marcos: Tente a linha original nas curvas 7 e 8 para comparação

Leclerc: O que?

Marcos: Tente a linha original nas curvas 7 e 8

Leclerc: Não estou entendendo. Linha horizontal? O que diabos isso significa?

Marcos: Linha original! Como no começo da prova

Leclerc: Você quis dizer linha original?

Marcos: Linha original, sim

Leclerc: O que diabos isso significa?

Marcos: Ah, esquece, é a última volta

