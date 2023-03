NASCAR Brasil: João Bortoluzzi abre temporada 2023 em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

O traçado de 3.835m do Autódromo Internacional de Goiânia recebe neste final de semana a estreia histórica da maior categoria de carros de turismo do mundo, a NASCAR. Após a fusão da GT Sprint Race chefiada pelo piloto e promotor Thiago Marques, a antiga GT Sprint Race passou a ser chamada NASCAR Brasil Sprint Race.

O piloto João Bortoluzzi fará a sua estreia a bordo do carro #57 ao lado do companheiro de pilotagem e conterrâneo Felipinho Tozzo. A dupla foi formada após negociações entre as famílias com objetivo de ser uma dupla 100% chapecoense no grid.

João carrega a responsabilidade do primeiro título brasileiro da sua carreira na Copa Shell HB20 categoria super em 2022 e quer extrair o máximo neste primeiro contato com o carro e a categoria.

“A minha expectativa neste final de semana é conhecimento, será nosso primeiro contato com tração traseira. Já fiz alguns treinos, mas de forma oficial esse é o primeiro contato. Vamos fazer um trabalho dedicado em dupla para ter esse crescimento em conjunto e estou bastante confiante, pois temos tudo para fazer um grande ano e, porque não brigar pelo título?!, concluiu.

