A temporada 2023 da NASCAR Brasil Sprint Race começou no último fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Anteriormente chamada de GT Sprint Race, a categoria de carros de turismo passou a adotar o nome NASCAR Brasil neste ano, após acordo entre os organizadores das duas competições.

A primeira das oito etapas do campeonato não começou bem para o piloto baiano de 18 anos. Com problemas nos freios do carro #54, Diogo Moscato não conseguiu realizar nenhuma volta rápida nos dois treinos livres de sábado (18). Mas equipe trabalhou incessantemente e conseguiu entregar ao piloto um equipamento perfeito para os treinos classificatórios, que aconteceram na tarde do mesmo dia.

Confiante e determinado a obter bons resultados, Moscato conquistou a sexta colocação no primeiro classificatório e a segunda posição na sessão seguinte, determinando as posições de largada para as duas corridas de domingo.

As corridas foram marcadas por disputas eletrizantes, incontáveis trocas de posições entre os líderes e resultados muito satisfatórios. Na primeira disputa, largando da sexta colocação, Moscato escalou o pelotão, chegou a liderar, e terminou a prova em segundo. Na corrida seguinte, partindo do segundo posto, mais uma vez assumiu a ponta, trocou várias vezes de posições com outros pilotos, e fechou a prova novamente na segunda colocação.

Os dois resultados combinados colocaram Moscato na liderança da competição, com 40 pontos, 5 a mais que os vice-líderes Vitor Genz e Raphael Teixeira.

“Foi uma etapa de arrepiar”, disse Moscato. “Saímos de uma situação totalmente adversa e terminamos como líderes do campeonato. Só tenho a agradecer à equipe da NASCAR Brasil, que trabalhou muito para colocar o carro em condições, e também a todos os que me apoiaram na etapa.”

“Assumir a liderança já na primeira etapa mostra nosso potencial, e vamos continuar trabalhando para seguir assim e conquistar o título em 2023” aposta Moscato, que foi campeão da Special Edition da GT Sprint Race no ano passado.

A NASCAR Brasil Sprint Race volta em São Paulo, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, nos dias 29 e 30 de abril.

