Depois de conquistar um pódio na etapa 3 da NASCAR Brasil Sprint Race, disputada no início do mês, o piloto paraense Roberto Possas encara mais um desafio nas pistas do sul do país. No próximo fim de semana ela vai encarar o traçado mais rápido do Brasil durante a disputa da quarta etapa da temporada, na cidade de Cascavel (PR).

“Será minha primeira vez nesta pista que todos os pilotos consideram a mais desafiadora, por conta da média de velocidade e de suas curvas bastante técnicas. Estou buscando o máximo de informações e assistindo algumas provas lá para chegar bem preparado e encarar o famoso Bacião”, comentou Possas, referindo-se a uma das curvas mais tradicionais do automobilismo brasileiro.

Se já não bastasse os desafios da pista, Possas também tem como meta recuperar posições na classificação geral do campeonato. Por conta do acidente na etapa de Goiânia, ele deixou de figurar no top 5.

“Consegui me recuperar um pouco em Londrina. Com as duas corridas em Cascavel, acredito que será possível encostar o grupo principal caso consiga os resultados que estou esperando. Vai ser um fim de semana desafiador”, avaliou o piloto que tem em seu carro as marcas da Hong Decor, Virtus Pharma e Makelife.

A NASCAR Brasil terá a quarta de suas oito etapas programadas para a temporada de 29 de junho a 2 de julho, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, na cidade de Cascavel. A programação inclui um treino-extra na sexta-feira, mais dois treinos oficiais no sábado, além dos treinos de classificação para a definição do grid. As duas corridas acontecem no domingo, 9h35 e 13h45, com transmissão do Motorsport.com.

Classificação do campeonato após três etapas

1º - Henry Couto, 120 pontos

2º - Rômulo Molinari/Brendon Zonta, 103

3º - Edson Reis, 94

4º - Alexandre Kauê, 70

5º - Léo Yoshii, 63

6º - Cassiano Lopes/Dorivaldo Gondra Jr., 62

7º - Fernando Nakamura, 62

8º - Roberto Possas, 42

9º - Fabio Gubert, 40

10º - MC Gui, 14

