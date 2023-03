Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race e seus 38 pilotos, oriundos de 10 diferentes Estados, desembarcam nesta quinta-feira, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para a abertura do campeonato 2023, que será disputado neste final de semana.

O elenco desta temporada está distribuído nos 24 carros preparados pelo mesmo time de técnicos e engenheiros da competição. Entre os pilotos, 19 deles são estreantes na categoria. A faixa etária varia bastante também, vai desde a jovialidade dos 16 anos do cuiabano Lucas Mendes, à experiência dos 53 anos do londrinense Léo Yoshii.

As atividades para a primeira das oito etapas do calendário começam no final da tarde desta quinta-feira, com o reconhecimento da pista pelos pilotos (track walk). Já os carros da NASCAR Brasil aceleram no asfalto goiano nesta sexta-feira, para os dois treinos extras, no período da tarde. Os treinos oficiais e o classificatório acontecem no sábado, 18. A programação no domingo prevê largada da corrida 1 a partir das 9h55 e da corrida 2 às 12h30.

O Motorsport.com fará a cobertura completa da categoria, com direito a transmissões das duas corridas no domingo.

PRO

#1 Léo Torres (PR) / Júlio Campos (PR)

#88 Beto Monteiro (PE) / Alex Seid (SP)

#46 Vitor Genz (RS)/ Raphael Teixeira (GO)

#27 Rodrigo Sperafico (PR) / Lucas Mendes (MT)

#2 Guga Lima (PR) / Marco Garcia (PR)

#54 Diogo Moscato (BA)

#09 Arthur Gama (RS)

#11 Rafa Dias (SP)

PROAM

#80 Rafael Seibel (SP)

#72 Lourenço Beirão (PTG) / Giovani Girotto (PR)

#87 Jorge Martelli (SC)

#32 Léo Reis (SP)/ Rafa Reis (SP)

#28 Guilherme Backes (RS)

#04 Cayan Chianca (RN)/ Pedro Bürger (SP)

#57 Felipinho Tozzo (SC) / João Bortoluzzi (SC)

#98 Luan Lopes (SP) / Guilherme Alves (SP)

AM

#00 Henry Couto (SP)

#78 Léo Yoshii (PR)

#12 Edson Reis (PR)

#07 Brendon Zonta (PR)/ Rômulo Molinari (PR)

#42 Júnior Dinardi (SP) / Fernando Nakamura (SP)

#08 Alexandre Kauê (PR)/ Fábio Goubert

#31 Roberto Possas (PA)

#59 Cassiano Lopes (RS)/ Dorivaldo Gondra Jr. (PE)