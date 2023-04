A segunda etapa da NASCAR Brasil Sprint Race no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, começa oficialmente neste sábado, quando acontecem os dois treinos oficiais e os dois classificatórios com o grid completo para as três categorias. Ao todo, 24 carros e 36 pilotos irão acelerar na pista de 4.309 metros de extensão. As duas corridas programadas terão as suas largadas no domingo, a partir das 8h30 e 11h50.

Antes da última corrida, às 11h15, haverá o Hino Nacional no pitlane com os carros alinhados da NASCAR Brasil e os caminhões da Copa Truck que terá programação em paralelo no final de semana também com duas corridas. Entre as provas, das 9h50 às 10h50, o público portador do passe-visitação terá a oportunidade de ver de perto e interagir com seus ídolos na visitação aos boxes.

CONFIRA O GRID DA ETAPA 2 – NASCAR BRASIL – INTERLAGOS:

1) #46 Vitor Genz/ Edgar Bueno Neto, PRO

2) #54 Diogo Moscato, PRO

3) #2 Guga Lima, PRO

4) #88 Beto Monteiro/ Alex Seid, PRO

5) #1 Júlio Campos/ Léo Torres , PRO

6) #09 Arthur Gama, PRO

7) #11 Rafa Dias, PRO

8) #27 Rodrigo Sperafico / Lucas Mendes, PRO

9) #32 Rafa Reis/ Léo Reis, PROAM

10) #98 Guilherme Alves, PROAM

11) #28 Guilherme Backes, PROAM

12) #87 Jorge Martelli , PROAM

13) #57 João Bortoluzzi/ Felipinho Tozzo, PROAM

14) #72 Lourenço Beirão/ Giovani Girotto, PROAM

15) #04 Cayan Chianca/ Pedro Bürger, PROAM

16) #80 Rafael Seibel , PROAM

17) #78 Léo Yoshii, AM

18) #42 Fernando Nakamura, AM

19) #08 Alexandre Kauê/Fábio Gubert, AM

20) #07 Brendon Zonta/ Rômulo Molinari, AM

21) #12 Edson Reis, AM

22) #59 Dorivaldo Gondra Jr./ Cassiano Lopes, AM

23) #00 Henry Couto, AM

24) #31 Roberto Possas, AM

