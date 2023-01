NASCAR Brasil Sprint Race confirma calendário de 2023

Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race já têm datas e locais definidos para acelerar. Este ano, o campeonato contará com oito etapas e 18 corridas, com início marcado para março e encerramento para novembro, com ambas as etapas em Goiânia. E terá sete das oito etapas realizadas em conjunto com a Copa Truck.

A etapa de abertura, que a princípio seria realizada no Autódromo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, precisou ser transferida para Goiânia com uma semana de antecedência, assim o circuito receberá a competição entre os dias 17 e 19 de março. O motivo é que o autódromo gaúcho passa por obras de intervenções no traçado, que incluem duas camadas de micro revestimento asfáltico em toda a extensão e mudanças em alguns trechos com curvas para aumentar as zebras e as áreas de escape.

O segundo encontro da NASCAR Brasil Sprint Race terá como sede o autódromo de Interlagos, em 30 de abril. Os autódromos paraenses de Londrina (3 de junho) e Cascavel (2 de julho) completam a primeira fase da temporada. O certame retorna a Interlagos no dia 6 de agosto para a realização da primeira etapa do torneio Special Edition, que este ano passa a ter duas rodadas (seis corridas) no calendário.

Na sequência, ficou definido que o Velocitta receberá a decisão do Special Edition no dia 10 de setembro. Depois, a competição irá ao lendário autódromo de Tarumã, em Viamão, no Rio Grande do Sul, em 15 de outubro. E por fim, a Grande Final será no dia 19 de novembro, novamente no traçado de Goiânia, em prova com pontuação especial.

Confira locais e datas* da NASCAR Brasil Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

*sujeito a alterações

