Logo após a grande decisão da temporada 2022 da GT Sprint Race, a NASCAR Brasil Sprint Race incorporou, nesta segunda-feira (19), a sua uma nova identidade visual nas suas plataformas de mídias sociais como Instagram, Youtube, Facebook, Twitter e Tik Tok.

A nova logomarca já havia sido apresentada no evento de lançamento da fusão entre as competições automobilísticas, a brasileira GT Sprint Race e a americana NASCAR, realizado na capital paulista no dia 16 de novembro.

Thiago Marques comentou a mudança para o próximo ano. “Queremos mostrar e transmitir nas nossas multiplataformas o espírito da NASCAR Americana na NASCAR Brasil, uma categoria apaixonante, inspiradora e aguerrida em todos os sentidos".

"Dessa forma, vamos empregar esse conceito em todos os nossos formatos de comunicação, que pode ser acompanhada e assistida com extrema qualidade, ao vivo, por qualquer fã brasileiro ou estrangeiro, bastando para isso ter um aparelho de TV ou celular”, afirmou o dirigente.

O campeonato da categoria dará a largada para primeira de oito etapas da sua décima segunda edição, entre os dias 17 a 19 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na capital de Goiás, Goiânia.

As transmissões de todas as emoções da NASCAR Brasil Sprint Race serão ao vivo, via streaming, nos perfis de suas redes sociais e canais das plataformas de vídeo da competição, pelas quais haverá ampla cobertura dos bastidores, e, no Youtube, no canal do Motorsport.com Brasil.

O canal de TV por assinatura BandSports transmitirá ao vivo, junto com um compacto dos melhores momentos, a última corrida de cada etapa.

A NASCAR Brasil Sprint Race é patrocinada por Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads e Real Radiadores.

Siga a NASCAR Brasil Sprint Race nas redes sociais:

Instagram: @NASCARBrasil

Youtube: @NASCARBrasilSprintRace

Facebook: @NASCARBrasilSprintRace

Twitter: @NASCARBrasil

Tik Tok: @NASCARBrasil

Confira os locais e datas (*) da NASCAR Brasil - Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia (GO)

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 3 – 04 de junho – Londrina (PR)

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel (PR)

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta (SP)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão(RS)

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia (GO)

(* calendário sujeito a alterações)

