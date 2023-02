Carregar reprodutor de áudio

Pilotos da NASCAR Brasil Sprint Race têm um compromisso especial e emocionante nesta semana nos Estados Unidos: fazer laboratório, pela primeira vez, em um carro oficial da NASCAR norte-americana.

O “test drive” está programado para a segunda-feira, dia 20, na pista oval do autódromo de New Smyrna, a 24 quilômetros de Daytona. O dia de treinos vai ao encontro do programa direcionado a jovens talentos brasileiros promovidos pela NASCAR.

Entre os listados para o desafio, estão os brasileiros Lucas Mendes, Diogo Moscato, Felipe Tozzo, Léo e Rafa Reis. A delegação da NASCAR Brasil Sprint Race desembarca nesta quarta-feira (15) na Flórida para uma série de compromissos.

Entre eles está a Daytona 500, na qual os representantes devem conferir de perto os bastidores da corrida no icônico Daytona International Speedway, além de conhecer a estrutura de equipes e organização de outros campeonatos da NASCAR nos Estados Unidos.

