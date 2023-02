Carregar reprodutor de áudio

Após o Busch Light Clash em 5 de fevereiro, evento que não conta pontos para o campeonato, realizado no Los Angeles Memorial Coliseum, a NASCAR retorna ao Daytona International Speedway para sua maior corrida do ano no próximo domingo.

Ao longo de cinco dias, Daytona sediará a abertura da temporada da NASCAR Cup Series, Xfinity Series, Truck Series e ARCA. Pela primeira vez, não haverá sessões de treinos livres antes da classificação para a Cup Series ou para as corridas de qualificação das 500 Milhas de Daytona.

No Brasil, a transmissão da NASCAR é feita pelo Bandsports. Neste fim de semana, o canal fechado fará a cobertura ao vivo dos Duels da Cup Series e corridas da Truck e Xfinity, além, obviamente, da Daytona 500 no domingo.

Daytona 500 start Photo by: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Confira a agenda da semana em Daytona (horários de Brasília)

Quarta-feira, 15 de fevereiro

22h15 – Classificação (um carro de cada vez, dando apenas uma volta rápida)

Quinta-feira, 16 de fevereiro

18h05 – ARCA Menards Series – Treino Livre

19h05 - NASCAR Truck Series – Treino Livre

21h - NASCAR Cup Series Duel #1 (60 voltas)

22h45 - NASCAR Cup Series Duel #2 (60 voltas)

Sexta-feira, 17 de fevereiro

15h30 - ARCA Menards Series – Classificação

17h - NASCAR Truck Series – Classificação

18h35 – NASCAR Xfinity Series – Treino Livre

19h35 - NASCAR Cup Series – Treino Livre

21h30 - NASCAR Truck Series (100 voltas)

Sábado, 18 de fevereiro

12h30 - NASCAR Cup Series – Último treino livre

13h30- NASCAR Xfinity Series – Classificação

15h30 – ARCA Menards Series (80 voltas)

19h – NASCAR Xfinity Series (120 voltas)

Domingo, 19 de fevereiro

16h30 - NASCAR Cup Series Daytona 500 (200 voltas)

Daytona 500 Flyover Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Quem correrá na Daytona 500 de 2023?

Ao todo, 42 carros entraram no evento da joia da coroa da NASCAR, o que significa que dois voltarão para casa.

As 36 equipes com os chamados “charters” estão garantidas, deixando as outras seis para lutar pelas quatro vagas finais por meio da qualificação e dos Duels.

O grid consiste em oito ex-campeões da NASCAR Cup Series e sete ex-vencedores das 500 Milhas. O piloto mais jovem é Ty Gibbs com 20 anos e 4 meses e o mais velho é Jimmie Johnson, com 47 anos e 5 meses.

Johnson, estará no carro #84 da Legacy Motor Club Chevrolet, está entre aqueles que terão que lutar para chegar ao evento principal. Os outros cinco nessa posição nunca correram na Daytona 500 antes.

São eles: Chandler Smith no #13 da Kaulig Racing; Zane Smith no #36 da Front Row Motorsports; Travis Pastrana no #67 da 23XI Racing; Conor Daly no #50 da TMT Racing; e Austin Hill no #62 da Beard Motorsports.

Riley Herbst e Ty Gibbs, que estão garantidos, farão sua primeira aparição nas 500 Milhas também.

A lista de inscritos consiste em 20 Chevrolet Camaros, 15 Ford Mustangs e sete Toyota Camrys..

Lista de inscritos para a Daytona 500 de 2023

*Não garantido

