Rafael Dias é mais um nome confirmado na NASCAR Brasil Sprint Race. O jovem piloto de 18 anos, vice-campeão da GT Sprint Race 2021 e terceiro colocado nos campeonatos Overall, Brasil e Special Edition na classe PRO, fará a sua terceira temporada completa na competição e promete usar de toda experiência para realizar um grande campeonato. A etapa de abertura da temporada 2023 será no dia 19 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

“A minha expectativa é excelente para o ano. Espero que com meu desempenho e foco consiga alcançar a vitória e todos meus objetivos”, diz Rafael. “Pela minha experiência dentro desses dois anos de Sprint Race, será um campeonato bem acirrado com meus adversários, mas que vai ser justo, e irá me ajudar a conquistar tudo que sonho para minha carreira de piloto”, acrescentou o jovem Dias.

“Sempre tive um ótimo desempenho no circuito de Goiânia com resultados expressivos e quero repetir nessa etapa de abertura, para mostrar a todos do que sou capaz e o que vim fazer dentro da nova NASCAR Brasil”, completou o paulista de São Bernardo do Campo.

Rafael iniciou no esporte por acaso, ao visitar um kart indoor, e desde então começou a treinar oficialmente. Foi federado com apenas nove anos de idade. Correu toda a categoria de base, Cadete, Júnior Menor e Júnior.

Em 2019, foi um dos destaques brasileiros no cenário do automobilismo internacional, correndo na Fórmula Academy Sudamericana. É campeão paulista no kart, foi campeão no Open Brasileiro e nos últimos anos conquistou mais de 70 pódios na carreira. Além da Fórmula Academy no Brasil, em que na primeira etapa foi vice-campeão em 2019, sendo o piloto mais jovem da pista. Nos Estados Unidos, disputou Florida Winter Tour, SKUSA e também esteve no ROK Cup Las Vegas.

Confira os locais e datas da NASCAR Brasil Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

