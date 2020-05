NASCAR: Elliott se redime e consegue vitória em Charlotte

A NASCAR Cup Series realizou nesta quinta-feira (28) a segunda corrida em Charlotte, Carolina do Norte, a quarta depois da volta da categoria após a paralisação pelo coronavírus. A corrida de 500 km era para ter sido realizada na quarta, mas a chuva acabou obrigando os organizadores a adiar o evento.

Mesmo com raios e a chuva novamente atrapalhando o início, a prova ocorreu em sua totalidade e, desta vez, nada parou Chase Elliott. O piloto da Hendrick Motorsports, que perdeu a corrida de domingo por conta de um erro estratégico, após o surgimento de uma bandeira amarela faltando duas voltas, mostrou força novamente, e conseguiu triunfar sem grandes sustos.

O filho de Bill Eliott, campeão da NASCAR em 1988, superou o então líder, Kevin Harvick, faltando pouco mais de 20 voltas para o fim e conseguiu abrir margem segura. Denny Hamlin foi o segundo colocado, seguido de Ryan Blaney, Ricky Stenhouse Jr. e Kurt Busch, completando os cinco primeiros. Harvick teve que se conformar com a 10ª colocação.

A NASCAR Cup Series voltará no próximo domingo, com a etapa de Bristol, no Tennessee.

Resultado final

