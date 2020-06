O mundo do automobilismo começou a se manifestar nos últimos dias sobre a morte de George Floyd e as manifestações pelo fim do racismo. Um dos motivadores foi a cobrança de Lewis Hamilton, afirmando que "estava sozinho nesta luta". Nesta segunda, a NASCAR divulgou um comunicado sobre a questão e diversos pilotos da Cup Series usaram seus perfis nas redes sociais para apoiar o movimento Vidas Negras Importam ("Black Lives Matter").

"A família da NASCAR, assim como tantas outras, está ferida e enfurecida pelos eventos imensamente perturbadores que aconteceram em nosso país nas últimas semanas", diz o comunicado.

"Para podermos nos curar e seguir em frente como uma nação, precisamos ouvir mais e nos unirmos na luta pelo fim do racismo, a violência sem sentido e carregada de ódio e a perda da vida. Todos devemos nos responsabilizar por promover mudanças positivas".

"Apesar de nosso esporte ter progredido ao longo dos anos, ainda resta um longo caminho pela frente e abraçamos nossa responsabilidade de tentar reduzir a divisão racial que ainda existe em nosso país".

"Precisamos fazer mais e nos comprometemos a promover continuamente igualdade e inclusão e nunca desistiremos disso".

Vários pilotos da Cup Series, incluindo o heptacampeão Jimmie Johnson falaram sobre a questão em suas redes sociais, veja abaixo:

"Dói ver nosso país dividido pelo racismo e o ódio", disse Jimmie Johnson. "Eu não posso fingir que entendo o que os homens e mulheres negros vivenciam, mas posso falar e condenar a desigualdade racial. Eu espero o amor por todos possa prevalecer e levar a mudanças que construirão um futuro melhor para nossas crianças".

"Eu quero que todos saibam, sinto a dor de vocês e me coloco na luta com vocês", disse Tyler Reddick, seguido de uma série de hastags com mensagens como "Vidas Negras Importam", "Eu não consigo respirar" (frase dita por Floyd pouco antes de morrer e que se tornou símbolo das manifestações) e "Opressão sistemática".

"Sinto dor, tristeza e raiva toda vez que vejo o vídeo de George Floyd implorando por sua vida", disse Daniel Suárez. "Ele merecia mais que isso, a população negra merece mais, a humanidade merece mais. Vivemos no século XXI. Quando que o racismo e o preconceito acabarão?".

"Como seres humanos, temos que nos unir nas lutas pelo que é certo", disse Ryan Blaney. O que aconteceu com o Sr. Floyd e outros que foram oprimidos me enjoa. Eu apoio as mudanças que precisam acontecer no país e no mundo".

"Respeito", disse Bubba Wallace. "Aos que acreditam que estamos tentando criar uma guerra entre brancos e negros... abram seus olhos. É certo x errado. É inclusão. Somos todos uma única raça. Humana".

