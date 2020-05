Keselowski aproveita prorrogação e vence 600 Milhas de Charlotte

A mãe natureza bem que tentou, mas não conseguiu impedir a realização das 600 Milhas de Charlotte, prova com maior quilometragem do calendário da NASCAR. No início, uma pequena chuva assolou o oval de 1,5 milha, com a consequente paralisação de pouco mais de uma hora.

No final, Chase Elliott parecia que levaria sua primeira prova no traçado oval da pista 'de casa' da grande maioria das equipes, mas uma bandeira amarela ocasionada pelo seu companheiro de time, William Byron, faltando duas voltas, o acabou prejudicando.

Elliott entrou nos pits para troca de pneus para a prorrogação, enquanto uma série rivais permaneceram na pista para as duas voltas finais. Na relargada, Brad Keselowski segurou o ímpeto de Jimmie Johnson para vencer. Elliott ainda havia conseguido o terceiro posto.

Mas o filho de Bill Elliott subiria uma posição mais tarde, com a desclassificação de Johnson, por não ter as medidas legais da parte traseira de seu carro.

Ryan Blaney, Kyle Busch e Kevin Harvick completaram o top-5.

A NASCAR Cup Series volta a Charlotte na próxima quarta-feira, com mais uma corrida de 500 quilômetros.