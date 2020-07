NASCAR: Elliott vence All-Star em evento repleto de testes

A NASCAR realizou nesta quarta-feira a sua All-Star Race, evento que não conta pontos para o campeonato, mas que oferece US$ 1 milhão como prêmio ao vencedor. Pela primeira vez a corrida festiva foi realizada em uma pista curta, em Bristol, com uma série de novidades/testes da categoria.

Além do próprio local, cerca de 25 mil pessoas puderam assistir a corrida no Bristol Motor Speedway, sendo o evento que pôde trazer mais fãs, após a parada por causa da pandemia do novo coronavírus.

Outra novidade foram as luzes na parte traseira inferior dos carros, em neon, com as cores identificando as montadoras: azul para Ford, amarela para Chevrolet e vermelha para Toyota. Além disso, os números dos carros estavam localizados mais atrás nas laterais, diferindo do normal. Na pista, a cada relargada, os pilotos nas posições ímpares podiam escolher de qual lado relargar, se por dentro ou por fora.

A prova de quatro estágios foi vencida por Chase Elliott, um dos destaques da atual temporada, com Kyle Busch chegando na segunda posição. Kevin Harvick, Brad Keselowski e Denny Hamlin completaram o top-5.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series acontece no Texas, voltando a valer pontos, no próximo domingo.

