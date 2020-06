Depois de uma corda de enforcamento ser encontrada na garagem de Bubba Wallace em Talladega, o FBI iniciou investigações sobre a presença do símbolo histórico do racismo norte-americano no box do piloto e chegou à conclusão de que o competidor não foi alvo de "crime de ódio". A informação foi divulgada em comunicado da NASCAR nesta terça-feira, quado a categoria de automobilismo mais popular dos Estados Unidos deu atualizações sobre o caso.

“O FBI concluiu sua investigação no Talladega Superspeedway e determinou que Bubba Wallace não foi alvo de crime de ódio. O relatório do FBI conclui e evidências fotográficas confirmam que a corda havia sido posicionada lá no início do outono [norte-americano]".

O comunicado oficial seguiu: "Obviamente, isso foi bem antes da chegada da equipe à garagem. Agradecemos a investigação rápida e completa do FBI e estamos gratos por saber que este não foi um ato racista intencional contra Bubba".

"Permanecemos firmes no compromisso de oferecer um ambiente acolhedor e inclusivo para todos os que gostam de corridas", concluiu a categoria, que foi elogiada por Lewis Hamilton pelo posicionamento. O hexacampeão da F1 também deu apoio a Wallace.

