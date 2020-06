Blaney vence prova intensa em Talladega com final emocionante

A etapa de Talladega da NASCAR Cup Series teve que ser adiada para esta segunda-feira (22) devido ao mau tempo de domingo na pista do Alabama. A chuva apareceu novamente, logo no início da prova de 500 milhas, mas por pouco tempo. Cerca de uma hora depois, os pilotos viram a bandeira verde tremular novamente.

E valeu a pena esperar. Nada mais do que 56 mudanças de liderança entre 19 pilotos e um final tenso e intenso. O drama da economia do combustível nos últimos giros fez deixar um grande ponto de interrogação de quem ‘sobreviveria’ e a última bandeira amarela, trazida por Jimmie Johnson, que foi tocado por Kevin Harvick, trouxe um ingrediente de emoção adicional.

Já na prorrogação, Kevin Harvick e Chris Buescher pareciam que definiriam a prova, mas Erik Jones, Ricky Stenhouse Jr. e Ryan Blaney apareceram.

Melhor para Blaney, que cruzou a linha de chegada a míseros 0s007 de Stenhouse. Aric Almirola, de ré, cruzou em terceiro, seguido de Denny Hamlin e Jones, completando o top-5.

A prova de Talladega também foi marcada pela mensagem de apoio dos pilotos e equipes da NASCAR a Bubba Wallace Jr, cuja equipe encontrou na noite deste domingo uma corda com laço de enforcamento na garagem, simbolizando uma ameaça à vida do único piloto negro na principal divisão da NASCAR.

A maior categoria dos Estados Unidos volta com a rodada dupla de Pocono, no próximo fim de semana.

Resultado final

