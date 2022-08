Carregar reprodutor de áudio

Bicampeão da NASCAR Cup Series, Kyle Busch, o filho Brexton e a esposa Samantha, saíram sem ferimentos do Mall of America, nos arredores de Minneapolis, após um tiroteio acontecer dentro do estabelecimento.

Um porta-voz da polícia de Bloomington, afirmou que ninguém parecia estar ferido, e que eles ainda estavam procurando por um suspeito, depois de garantir a segurança do local pouco antes das 18h desta quinta-feira, segundo a AP.

A corporação disse que dois grupos no shopping brigaram em uma loja, um deles foi embora, mas alguém desse grupo disparou três tiros.

Um vídeo postado no Twitter mostra Busch se afastando do caos que o shopping se tornou, enquanto segurava as mãos de Brexton.

Samantha postou o ocorrido no Instagram, atualizando o que acabara de acontecer no shopping: “Se você está vendo as notícias sobre o Mall of America, saímos e estamos seguros”, ela postou. “Vamos rezar para que os outros também estejam bem.”

Kyle Busch é campeão da principal categoria da NASCAR, a Cup Series, nos anos de 2015 e 2019, além de vencer 60 corridas na carreira. No próximo domingo ele estará em Michigan para a etapa no oval de 2 milhas para a 23ª etapa da temporada.

