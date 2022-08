Kvyat estreia na NASCAR Cup neste fim de semana em Indianápolis

Carregar reprodutor de áudio

Ex-piloto de Red Bull e AlphaTauri (antiga Toro Rosso) na Fórmula 1, o russo Daniil Kvyat fará sua estreia na NASCAR Cup Series neste fim de semana pela equipe Team Hezeberg no misto de Indianápolis. Depois, também correrá em Watkins Glen, inclusive contra o finlandês Kimi Raikkonen.

O debute de Kvyat na principal categoria do automobilismo dos Estados Unidos ocorre em um dos principais templos do esporte a motor mundial, em evento que também contará com etapa da IndyCar.

Kvyat na F1

Na F1, Kvyat fez sua primeira temporada completa pela Toro Rosso em 2014 e foi promovido à Red Bull em 2015, ocupando a vaga então deixada pelo alemão Sebastian Vettel, que havia ido para a Ferrari.

Naquele ano, Kvyat superou o australiano Daniel Ricciardo e foi um dos destaques do campeonato, mas 2016 começou mal para o russo e ele acabou rebaixado para a Toro Rosso no GP da Espanha, dando lugar ao holandês Max Verstappen, que venceu a etapa de Barcelona logo de cara.

Kvyat, então, correu pela Toro Rosso até o fim de 2017, ficando sem um assento titular na F1 em 2018. Em 2019, porém, o russo voltou a correr pelo 'time B' da Red Bull, que mudaria de nome para AlphaTauri em 2020, última temporada de Daniil na categoria máxima do automobilismo.

No Brasil, Kvyat também é conhecido por ser o ex-namorado de Kelly Piquet, modelo que é filha de Nelson Piquet e atual namorada de Verstappen. O russo inclusive tem uma filha com a brasileira: Penelope.

Kvyat na NASCAR

O competidor de 28 anos correrá não só agora no misto do IMS e em agosto em Watkins Glen, mas também no dia 9 de outubro, no Charlotte Roval. A equipe Hezeberg é um esforço conjunto entre a lenda do automobilismo Toine Hezemans e o empresário holandês Ernst Berg, tendo colocado nesta temporada uma escuderia -- não em tempo integral -- com o Ford Mustang nº 27 em várias corridas neste ano.

Loris Hezemans pilotará o Ford 27 neste fim de semana, enquanto Kvyat o Toyota Camry 26. “Estou muito feliz por poder fazer minha estreia na NASCAR Cup Series em Indianápolis. Sempre fui apaixonado pela NASCAR, principal categoria de automobilismo nos Estados Unidos”, disse o russo.

“A NASCAR sempre foi intrigante para mim, pois é uma forma pura de automobilismo. Estou ansioso para ter sucesso e espero lutar por vitórias e campeonatos no futuro. Não posso agradecer o suficiente a NASCAR, Josh Reaume, Toine Hezemans, Ernst Berg e a todos da equipe Hezeberg."

“Os caras da parte técnica têm trabalhado incansavelmente para preparar a máquina e eu também para esta experiência. Será minha primeira vez em Indianápolis e estou ansioso. Pelo que vi no vídeo, Indianápolis é desafiador, mas estou ansioso por esse desafio, além de competir na NASCAR.”

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: