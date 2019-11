Martin Truex Jr. mostrou força neste domingo em Martinsville, ao dominar 464 das 500 voltas previstas no menor oval do calendário da NASCAR Cup Series, garantir a sétima vitória do campeonato e, de quebra, uma vaga para a final do campeonato em Homestead-Miami, no dia 17 de novembro.

Truex teve a pressão de Williams Byron nas voltas finais, mas nunca teve sua posição ameaçada pelo jovem piloto da Hendrick Motorsports.

Brad Keselowski, Denny Hamlin e Ryan Blaney completaram o top-5. Entre aqueles que também lutam para chegar à final, Kevin Harvick foi o sétimo, Joey Logano o oitavo, Kyle Larson o nono, Kyle Busch o 14º e Chase Elliott o 34º. O filho de Bill Elliott enfrentou problemas com o eixo do seu carro, teve que ir para a garagem e terminou a corrida 55 voltas atrás do líder.

Após a prova, os ânimos se exaltaram entre Hamlin e Logano, com a participação da ‘turma do deixa disso’. O atual campeão conversava com o piloto do carro #11, dando um tapa no peito de seu oponente. Hamlin tentou ir para cima, mas foi afastado, além dos membros das duas equipes terem se colocado no meio. Confira como foi:

Nesta segunda-feira a NASCAR anunciou que suspendeu um membro da Penske, equipe de Logano, Dave Nichols Jr., por uma corrida, por violar o código de comportamento que trata de desentendimentos físicos entre membros de equipes. Nichols foi visto agarrando e puxando Hamlin por trás, segurando no macacão do piloto.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series será no Texas, no próximo domingo.

Confira mais imagens da prova

Galeria Lista William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods 1 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 2 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 3 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net 4 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew 5 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, B.J. McLeod, Petty Ware Racing, Ford Mustang JACOB COMPANIES 6 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 7 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University Rick Hendrick 8 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University Rick Hendrick 9 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University crew 10 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 11 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 12 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 13 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 14 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 15 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 16 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 17 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 18 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 19 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 20 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 21 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 22 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 23 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 24 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ty Dillon, Germain Racing, Chevrolet Camaro GEICO, Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro American Ethanol 25 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Timmy Hill, Spire Motorsports, Chevrolet Camaro Spire Motorsports 26 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Sunoco gas can 27 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Preece, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST 28 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Preece, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 29 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Preece, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger 30 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Preece, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger 31 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Blue Bird 32 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Blue Bird 33 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Blue Bird 34 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Blue Bird 35 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 36 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Blue Bird, Ty Dillon, Germain Racing, Chevrolet Camaro GEICO 37 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Mustang Fifth Third Bank 38 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST 39 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 40 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 41 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Daniel Hemric, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 42 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, B.J. McLeod, Petty Ware Racing, Ford Mustang JACOB COMPANIES 43 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 44 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 45 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 46 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 47 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 48 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 49 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 50 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 51 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 52 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 53 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 54 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 55 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 56 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Mustang Fifth Third Bank 57 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Mustang Fifth Third Bank 58 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Mustang Fifth Third Bank 59 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Rick Hendrick, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 60 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro VIPRacingExperience.com, Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Mustang Fifth Third Bank 61 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 62 / 334 Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 63 / 334 Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 64 / 334 Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 65 / 334 Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 66 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 67 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 68 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center, Ty Dillon, Germain Racing, Chevrolet Camaro GEICO 69 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center, Ty Dillon, Germain Racing, Chevrolet Camaro GEICO 70 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro VIPRacingExperience.com 71 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST, Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction 72 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST 73 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center 74 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center 75 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center 76 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center 77 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Monster Energy pit box guests 78 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods 79 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods 80 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods 81 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 82 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST, Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 83 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance, Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 84 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance, Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro American Ethanol 85 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance 86 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance 87 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance 88 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance 89 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance 90 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance 91 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Matt Crafton, Front Row Motorsports, Ford Mustang Surface Sunscreen / Tunity, Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Ross Chastain, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro 92 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Matt Crafton, Front Row Motorsports, Ford Mustang Surface Sunscreen / Tunity 93 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 94 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 95 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 96 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Ross Chastain, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Matt Crafton, Front Row Motorsports, Ford Mustang Surface Sunscreen / Tunity 97 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro VIPRacingExperience.com, Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 98 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro VIPRacingExperience.com 99 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Landon Cassill, StarCom Racing, Chevrolet Camaro Sea Deck/Units 100 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, B.J. McLeod, Petty Ware Racing, Ford Mustang JACOB COMPANIES 101 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 102 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 103 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net 104 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 105 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 106 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 107 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 108 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance meet and greet 109 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance meet and greet 110 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance meet and greet 111 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance crew celebrates 112 / 334 Foto de: Ben Earp / NKP / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance celebrates winning the First Data 500 at Martinsville Speedway. 113 / 334 Foto de: Ben Earp / NKP / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance celebrates winning the First Data 500 at Martinsville Speedway. 114 / 334 Foto de: Ben Earp / NKP / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance celebrates his victory 115 / 334 Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance celebrates his victory 116 / 334 Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance celebrates his victory 117 / 334 Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 118 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 119 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 120 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 121 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 122 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 123 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 124 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 125 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST, Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew 126 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST 127 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween, Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net 128 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 129 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 130 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 131 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 132 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 133 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 134 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 135 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker, Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center 136 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker, Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center 137 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 138 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker, Daniel Hemric, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 139 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker, Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 140 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker, Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 141 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 142 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 143 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 144 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 145 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 146 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Hunt Brothers Pizza, Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods, Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 147 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Hunt Brothers Pizza, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST 148 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Hunt Brothers Pizza 149 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Hunt Brothers Pizza 150 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Hunt Brothers Pizza 151 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Kevin Harvick, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Hunt Brothers Pizza 152 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 153 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 154 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Ty Dillon, Germain Racing, Chevrolet Camaro GEICO 155 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 156 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 157 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Mustang MDS Transport 158 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 159 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 160 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 161 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 162 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 163 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 164 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 165 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 166 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 167 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 168 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 169 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 170 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 171 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 172 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 173 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 174 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally, with guest 175 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally, Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods, Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 176 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally, Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Clover 177 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally, Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman, Austin Dillon, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro American Ethanol, Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 178 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally, David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Mustang MDS Transport 179 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally, Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew 180 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally, B.J. McLeod, Petty Ware Racing, Ford Mustang JACOB COMPANIES 181 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 182 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 183 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 184 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 185 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 186 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 187 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 188 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT, William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 189 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 190 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT, B.J. McLeod, Petty Ware Racing, Ford Mustang JACOB COMPANIES 191 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield, B.J. McLeod, Petty Ware Racing, Ford Mustang JACOB COMPANIES, Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 192 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT 193 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST, Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Clover, David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Mustang MDS Transport, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 194 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman, Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods 195 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman, Matt Crafton, Front Row Motorsports, Ford Mustang Surface Sunscreen / Tunity 196 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman, Landon Cassill, StarCom Racing, Chevrolet Camaro Sea Deck/Units 197 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman crew 198 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 199 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 200 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 201 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 202 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 203 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 204 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 205 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 206 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro VIPRacingExperience.com, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 207 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 208 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 209 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 210 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 211 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Landon Cassill, StarCom Racing, Chevrolet Camaro Sea Deck/Units 212 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT 213 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT 214 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT 215 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT 216 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT 217 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation 218 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 219 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 220 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 221 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 222 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 223 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 224 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 225 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 226 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 227 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 228 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 229 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 230 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 231 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 232 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 233 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 234 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 235 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 236 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction 237 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction 238 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Darrell Wallace Jr., Richard Petty Motorsports, Chevrolet Camaro Victory Junction 239 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation, Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods 240 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation, Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods 241 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation, Matt Crafton, Front Row Motorsports, Ford Mustang Surface Sunscreen / Tunity, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 242 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 243 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation, J.J. Yeley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro GOTTA KILL IT TO HEAL IT 244 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 245 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation 246 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation 247 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation 248 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Timmy Hill, Spire Motorsports, Chevrolet Camaro Spire Motorsports 249 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond, Timmy Hill, Spire Motorsports, Chevrolet Camaro Spire Motorsports 250 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 251 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 252 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry FedEx Freight 253 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF, Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro VIPRacingExperience.com 254 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net 255 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net 256 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net 257 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF, Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation 258 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF, Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation 259 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF, Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield, Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 260 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 261 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 262 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 263 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 264 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 265 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 266 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox, Ryan Preece, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Kroger 267 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox, Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Mustang Fifth Third Bank 268 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox, Kyle Larson, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Clover 269 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox, Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 270 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox, Garrett Smithley, Rick Ware Racing, Chevrolet Camaro RICH MAR FLORIST 271 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 272 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 273 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 274 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 275 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 276 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 277 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Chris Buescher, JTG Daugherty Racing, Chevrolet Camaro Clorox 278 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 279 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew, Ricky Stenhouse Jr., Roush Fenway Racing, Ford Mustang Fifth Third Bank, Daniel Hemric, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 280 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew, Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang A&W All American Foods, Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 281 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew, Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance 282 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew, Corey LaJoie, Go FAS Racing, Ford Mustang CorvetteParts.net 283 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew Pace Car 284 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew 285 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew 286 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Mountain Dew 287 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, William Byron, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Liberty University 288 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, Ryan Blaney, Team Penske, Ford Mustang Menards/Richmond 289 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 290 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry M&M's Halloween 291 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 292 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 293 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts, Daniel Suarez, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Haas Automation, Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Craftsman 294 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 295 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 296 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 297 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 298 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 299 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 300 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 301 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 302 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 303 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 304 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 305 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Alliance Truck Parts 306 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil, David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Mustang MDS Transport 307 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 308 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 309 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield, David Ragan, Front Row Motorsports, Ford Mustang MDS Transport, Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Shell Pennzoil 310 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield, Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang BlueDEF 311 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 312 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 313 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 314 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield 315 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar, Reed Sorenson, Premium Motorsports, Chevrolet Camaro VIPRacingExperience.com, Daniel Hemric, Richard Childress Racing, Chevrolet Camaro 316 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar, Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center, Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 317 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar, Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Quick Lane Tire & Auto Center 318 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar, Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Global Poker 319 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar, Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally 320 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar meet and greet 321 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 322 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 323 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 324 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 325 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 326 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Llumar 327 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 328 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 329 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 330 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 331 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Alex Bowman, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro LLumar 332 / 334 Foto de: Matthew T. Thacker / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 333 / 334 Foto de: Rusty Jarrett / Motorsport Images Race winner Martin Truex Jr., Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Auto Owners Insurance 334 / 334 Foto de: John Harrelson / Motorsport Images

Resultado final