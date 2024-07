Quem é rainha não perde a majestade. Com um domínio impressionante, Antonella Bassani venceu a corrida 1 da Porsche Sprint Challenge no Autódromo Fernanda Pires da Silva, conhecido como autódromo do Estoril, distante 31 km da capital Lisboa. A atual campeã da categoria largou na sexta posição neste sábado, assumiu a ponta logo depois do primeiro safety car e triunfou com autoridade.

De quebra, a piloto Mobil™ ainda assumiu a liderança do campeonato, contando também com o problema do rival Miguel Mariotti, que se envolveu em um acidente com Cristian Mohr e chegou quatro voltas atrás, em 18º. Antonella colocou uma vantagem de 7.165s sobre Caio Chaves, o segundo colocado nesta corrida. Neste domingo, a Porsche Sprint Challenge terá sua segunda e última corrida no Estoril.

Por causa da pista ainda úmida, a largada foi autorizada em fila indiana, mas com os carros equipados de pneus slicks. O pole Sadak Leite perdeu a frente do carro #66 na primeira frenagem da prova, acertando o guard rail. Miguel Mariotti e Caio Chaves, que vinham em segundo e terceiro, respectivamente, foram além da linha branca mas seguiram na prova. Celio Brasil então saiu de quarto para a liderança, tanto no geral quanto na classe Sport. Antonella Bassani, nesse momento, era a quarta colocada.

Após a saída do safety car, Antonella logo ganhou duas posições, passando Chaves e Mariotti. Em questão de mais quatro curvas, passou também Brasil para liderar com autoridade. Na sequência, outro incidente, envolvendo Cristian Mohr e Miguel Mariotti provocou mais um acionamento do carro de segurança. Na relargada, ela não teve problemas para manter a liderança da corrida e começou a abrir vantagem.

Antonella liderou com tranquilidade até a bandeirada para vencer pela quarta vez em 2024. A representante dos lubrificantes Mobil 1™ garantir ao menos um troféu de primeiro lugar em cada pista por onde passou a Porsche Sprint Challenge no ano – até agora Goiânia, Velocitta, Interlagos e Estoril.

"Estou muito feliz, estava muito rápida nos treinos no seco no Estoril. Na classificação foi no detalhe, mas com certeza faltou um pouco de mim, encaixar a volta, compreender um pouco mais do carro na pista molhada. Mas eu sabia que tinha potencial, então confiei muito em mim. Sabia que tinha de chegar à frente do Miguel Mariotti, que estava seis pontos à frente".

"Só tenho que agradecer à minha equipe pelo carro excelente que me proporcionaram. Tenho um carro voador, não à toa a gente ganhou em todas as pistas. E amanhã é torcer para ganhar mais uma. Agora a gente consegue ficar mais tranquilo. Vou ser mais conservadora, desviar das batidas, como já tenho feito e tentar focar na vitória, mas não vai ser uma vitória que eu estaria precisando como essa de hoje."

A segunda corrida da Porsche Sprint Challenge será disputada na manhã deste domingo e terá duração de 25 minutos + 1 volta, com transmissão das mídias sociais da categoria. Antonella largará na oitava posição graças à regra da inversão do grid, que teve o número de oito posições sorteado após o pódio de sábado.

