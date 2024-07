Depois de se envolver em um acidente no sábado (29) no autódromo do Estoril, em Portugal, Miguel Mariotti conseguiu uma boa recuperação e foi ao pódio neste domingo (30), que fechou a quinta etapa da temporada da Porsche Cup Brasil.

Na corrida do sábado (29), logo nas primeiras voltas, o piloto do carro 3, ao tentar realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle do carro, rodou, e se chocou com a traseira do Porsche do Miguel, fazendo com que os dois abandonassem a prova. O carro ficou com a parte traseira destruída, impossibilitando o concerto para a corrida do dia seguinte.

A corrida deste domingo não trouxe condições favoráveis para Miguel, já que ele precisou correr com um carro reserva, de modelo 3.8, que é um carro de geração anterior, e largando da vigésima posição, Mesmo assim ele realizou a maior escalada da corrida, e concluiu a mesma na terceira posição.

“Foi uma corrida um pouco diferente, ontem [sábado] acabamos nos envolvendo em um acidente que não teve como recuperar o carro para hoje, e acabamos largando com um carro reserva, o carro 4.0 também não ficou pronto, tivemos que usar um 3.8, foi uma corrida de recuperação, largando da vigésima posição e conseguimos chegar na terceira, somamos bons pontos no campeonato e estamos vivos na disputa, vamos para Interlagos com força total ”, disse.

Lembrando que a próxima corrida da categoria acontecerá nos dias 24 e 25 de agosto em Interlagos, São Paulo.

